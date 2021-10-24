Bizim çocuklar baş aşağı gidiyor! Lille, Brest duvarını aşamadı

Ligue 1'in 11. haftasında Lille, evinde Brest ile karşı karşıya geldi. Pierre-Mauroy Stadı'nda oynanan mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

BURAK YILMAZ, 77 DAKİKA SAHADA KALDI

Lille, 19. dakikada Fonte'nin asistinde David'in golüyle öne geçerken 32. dakikada Faivre Brest'e beraberliği getirdi. Lille'de milli oyuncularımızdan Zeki Çelik ilk 11'de başladığı maçta 90 dakika sahada kalırken, Burak Yılmaz 77. dakikada yerini Ikone'ye bıraktı. Yusuf Yazıcı ise karşılaşmada süre alamadı. Bu sonucun ardından üst üste 2 maçta 5 puan kaybeden Lille, 15 puanla 9. sırada kaldı. Henüz galibiyeti olmayan Brest ise 6 beraberlikle 6 puana yükseldi.

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