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Beşiktaş'tan bin öğrenciye yardım

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Beşiktaş'tan bin öğrenciye yardım

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Beşiktaş Yönetim Kurulu ve futbolcular, Siirt'te maddi durumu iyi olmayan öğrencilere giyim yardımında bulundu.

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (İHA) - Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Beşiktaş Yönetim Kurulu ve futbolcular, Siirt'te maddi durumu iyi olmayan öğrencilere giyim yardımında bulundu.

Beşiktaş Yönetimi, Çevik Ersin Temel İlkokulu ve Şehit Zafer Kılıç Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi öğrencilerine dağıtılmak üzere bot, mont, atkı, bere ve Beşiktaş forması gönderdi. Beşiktaş Malzeme Sorumlusu Erdal Erdem ve dizi oyuncusu Ömer Sevgi, gönderilen malzemeleri durumu iyi olmayan öğrencilere dağıtmak üzere öğrencilerle bir araya gelerek bin öğrenciye giyim yardımında bulundu.

Siirt'teki öğrencilerle bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadığını belirten Beşiktaş Malzeme Sorumlusu Erdal Erdem, bin öğrenciye giyim yardımında bulunduklarını ve yardımların ilerleyen zamanlarda tekrardan devam edeceğini söyledi. Erdem, "Bugün Siirt'e geldik. İstanbul'dan buradaki çocuklarımıza yardım getirdik. Çocuklar mutluysa biz mutluyuz. Onların mutluluğu hepimizin mutluluğudur. Başkanımız Ahmet Nur Çebi, yöneticilerimiz ve futbolcularımızın katkısıyla bu değerli ilimize yardım getirdik. Aynı zamanda kadın sığınma evine destek olmak amacıyla futbolcularımız ve sanatçılarımızın imzaladığı formayı Siirt Kadın Sığınma Evi'ne takdim edeceğiz. Açık arttırmayla satacağımız formanın parasını da oraya bağışlayacağız" dedi.

Dizi oyuncusu öğrencilere yardım dağıttı

Öğrencilere giyim yardımında bulunmak üzere Siirt'e gelen dizi oyuncusu Ömer Sevgi, yaşıtlarıyla bir araya gelmekten dolayı mutlu olduğunu söyledi. Sevgi, "Erdal hocamla çocuklar için 'Bırakmam Seni' kampanyası kapsamında buraya geldik. Bugün okullara bot ve mont dağıtmaya geldik. Çok mutluyum. Herkese teşekkürler" diye konuştu. - SİİRT

Beşiktaş'tan bin öğrenciye yardım

Beşiktaş'tan bin öğrenciye yardım

Beşiktaş'tan bin öğrenciye yardım

Beşiktaş'tan bin öğrenciye yardım

Beşiktaş'tan bin öğrenciye yardım

Beşiktaş'tan bin öğrenciye yardım

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri
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