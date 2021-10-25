Son Dakika Beşiktaş - Galatasaray maçı kaç kaç bitti? Beşiktaş - Galatasaray maçı gollerini kimler attı? Beşiktaş ve Galatasaray Ligde kaçıncı sırada?

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (Haberler.com) - Beşiktaş - Galatasaray maçı kaç kaç bitti? Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynana derbi mücadelesi son dönemde futbolseverler tarafından yoğun ilgi görmekte. Futbolseverler derbi mücadelesiyle ilgili "Beşiktaş - Galatasaray maçı kaç kaç bitti? Beşiktaş - Galatasaray maçı gollerini kimler attı? Beşiktaş ve Galatasaray Ligde kaçıncı sırada?" sorularını aramakta. Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanan derbi mücadelesine dair tüm detaylar haberimizde.

BEŞİKTAŞ - GALATASARAY MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Beşiktaş ile Galatasaray arasındaki mücadele Beşiktaş'ın 2-1'lik galibiyeti ile sonuçlandı.

BEŞİKTAŞ - GALATASARAY MAÇI GOLLERİNİ KİMLER ATTI?

Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanan ve Beşiktaş'ın 2-1'lik galibiyetiyle sonuçlanan mücadelede Galatasaray'ın golünü 35. dakikada Cicaldau atarken, Beşiktaş'ın gollerini 39. ve 64. dakikalarda Larin attı.

BEŞİKTAŞ KAÇINCI SIRADA?

Beşiktaş aldığı galibiyet sonrası 3. sıradaki yerini korurken lider Trabzonspor ile arasındaki 4 puanlık farkın açılmasına izin vermedi.

GALATASARAY KAÇINCI SIRADA?

Galatasaray ise Beşiktaş mağlubiyetinin ardından 17 puan ile 8. sırada yer aldı. 24 puanlı Trabzonspor'un 7, ezeli rakibi Beşiktaş'ın 3, diğer ezeli rakibi 19 puanlı Fenerbahçe'nin ise 2 puan gerisinde kaldı.

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