Başpehlivan Orhan Okulu, omzundan ameliyat oldu - Haberler Spor
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Başpehlivan Orhan Okulu, omzundan ameliyat oldu

Demirören Haber Ajansı / Mahir Çeviren - Haberler | Spor
Başpehlivan Orhan Okulu, omzundan ameliyat oldu

TARİHİ Kırkpınar'ın altın kemerli başpehlivanlarından Orhan Okulu, omzundaki yırtık nedeniyle ameliyat oldu.

TARİHİ Kırkpınar'ın altın kemerli başpehlivanlarından Orhan Okulu, omzundaki yırtık nedeniyle ameliyat oldu.

Başarılı bir operasyon geçiren başpehlivan Okulu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Çok şükür omuz ameliyatımız başarılı geçti. Allah hiçbir sporcu kardeşimize sakatlık vermesin" dedi.

Orhan Okulu'nun hocası Kemal Yılmaz ise, "İyi başladığımız 2021 sezonunda üst üste yaşanan sakatlıklardan dolayı kötü bir sezon geçirdik. Sezonun bitmesine birkaç hafta kala omzundaki ciddi yırtıktan dolayı Orhan ameliyat olmak zorunda kaldı. İnşallah yaklaşık 1 ay sonra antrenmanlara başlayacağız. Önümüzdeki sezona inşallah hazır bir şekilde başlayacağız" şeklinde konuştu.

Ameliyatı gerçekleştiren Op. Dr. Fatih Yıldız, Başpehlivan Okulu'nun sağlık durumunun iyi olduğunu kaydetti.


- Antalya

Demirören Haber Ajansı / Mahir Çeviren - Spor Haberleri
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Haber: Başpehlivan Orhan Okulu, omzundan ameliyat oldu - Haberler Spor
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