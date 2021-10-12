Başkan Veli Ozan Çakır, modern pentatlonda tek aday - Haberler Spor
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Başkan Veli Ozan Çakır, modern pentatlonda tek aday

AA / Musa Samur - Haberler | Spor
Başkan Veli Ozan Çakır, modern pentatlonda tek aday

Türkiye Modern Pentatlon Federasyonu (TMPF) Başkanı Veli Ozan Çakır, genel kurulda tek aday olarak üyelerin karşısına çıkacak.

Türkiye Modern Pentatlon Federasyonu (TMPF) Başkanı Veli Ozan Çakır, genel kurulda tek aday olarak üyelerin karşısına çıkacak.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, 21 Ekim Perşembe günü gerçekleştirilecek TMPF 4. Olağan Genel Kurulu ve 5. Mali Genel Kurulu'nda başkan adaylığı sürecine ilişkin başvuru süresi sona erdi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Seçim Değerlendirme Komisyonunun incelemeleri sonucunda, 2018 yılından bu yana TMPF'nin başkanlığını yürüten Veli Ozan Çakır, 121 delegenin imzasıyla adaylık için gerekli belgeleri eksiksiz tamamlayan tek kişi olarak başkanlık seçiminde yer almaya hak kazandı.

Federasyonun seçimli genel kurulu 21 Ekim Perşembe günü, çoğunluk sağlanamazsa 22 Ekim Cuma günü Gençlik ve Spor Bakanlığında gerçekleştirilecek.

Başkan Veli Ozan Çakır, modern pentatlonda tek aday

AA / Musa Samur - Spor Haberleri
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Haber: Başkan Veli Ozan Çakır, modern pentatlonda tek aday - Haberler Spor
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