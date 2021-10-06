Barcelona-Beşiktaş hattında trafik yeniden başladı! Bir dünya yıldızı daha Kartal oluyor - Haberler Spor
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Barcelona-Beşiktaş hattında trafik yeniden başladı! Bir dünya yıldızı daha Kartal oluyor

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Beşiktaş, Barcelona'dan kiralık olarak renklerine bağladığı Pjanic'in ardından Samuel Umtiti için harekete geçti. Siyah-beyazlılar, Katalan devinden ayrılması beklenen Fransız savunmacıyı ocak ayında kadrosuna katmak istiyor.

Sezona çok kötü başlayan Barcelona ekonomik problemleri bir türlü aşamıyor. Kulüp, maaş yükünü azaltmak için adeta seferberlik ilan etti. Messi dahil olmak üzere birçok dünyaca ünlü yıldızla yollarını ayıran Katalan devi, Samuel Umtiti'yla vedalaşmaya hazırlanıyor. Fransız savunmacıya talip olan takımlar arasında Beşiktaş da yer alıyor.

BEŞİKTAŞ YENİDEN TEKLİFTE BULUNACAK

Sporx'te yer alan habere göre; Barcelona'nın yaz aylarında da göndermeye çalıştığı fakat görüşülen kulüplerle bir anlaşma zemini sağlayamadığı Umtiti'yi devre arasında göndermek için baskı uyguladığı belirtildi. Barcelona'nın ayrılması için baskı yaptığı Umtiti ise yaz transfer döneminde kiralık olarak gitmeyi kabul etmişti ve Nice, Lazio ve Pjanic'in de gittiği Beşiktaş'tan teklifler almıştı. 3 teklife de sıcak bakmayan oyuncu takımda kalmıştı. İspanyol basını, Beşiktaş'ın Umtiti için ocak ayında Barcelona'nın kapısını yeniden çalacağını belirtti.

Barcelona-Beşiktaş hattında trafik yeniden başladı! Bir dünya yıldızı daha Kartal oluyor
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