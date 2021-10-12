Bakan Soylu, F1'deki şampanya izni iddialarını yalanladı: Ben de ilk kez duydum

Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök, geçen yıl şampanya yerine gazoz kullanılan, bu yıl ise yeniden şampanya patlatılan Formula 1 yarışıyla ilgili 'Final Töreni'ndeki bu şampanya nasıl patladı?' başlıklı bir yazı kaleme aldı. Özkök yazısında şampanya patlatma izninin bizzat İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından verildiğini ifade etti. Soylu ise Özkök'ü Twitter hesabından yaptığı açıklamayla yalanladı.

"İLK KEZ DUYDUM"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün Sn. Ertuğrul Özkök'ün köşesinde, 'Formula 1 Yarışı ile ilgili kutlama detaylarının, İçişleri Bakanı'nın özel izni ile gerçekleştiği' ifade edilmektedir. Ben de ilk kez duydum…" ifadesini kullandı.

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