Bağlar Belediyespor'un kadın karatecisi rekorlarla bölge şampiyonu

BAĞLAR, DİYARBAKIR (İHA) - Bağlar Belediyespor'un 15 yaşındaki genç sporcusu Buse Nur Yazar, Şanlıurfa'da 5 şehirden 120 sporcunun katılımıyla gerçekleşen karate şampiyonasında çıktığı 4 müsabakayı da kazanarak bölge şampiyonu oldu.

Bağlar Belediyesporlu genç karateci rekorlarla bölge şampiyonu olarak önemli bir başarıya imza attı. Şanlıurfa'da yapılan bölge karate şampiyonasında tatemiye çıkan 15 yaşındaki Buse Nur Yazar rakiplerine puan ve galibiyet şansı tanımadan şampiyon olarak altın madalyanın sahibi oldu. Diyarbakır'ın yanı sıra Şanlıurfa, Gaziantep, Mardin ve Adıyaman'dan 120 sporcunun katıldığı şampiyonada ümitler 47 kiloda sahne alan Buse Nur Yazar, karşılaştığı 4 rakibini de mağlup etmeyi başardı.

"Başkan Beyoğlu'nun spora olan pozitif yaklaşımı bizi olumlu etkiliyor"

Karatede önemli bir misyonu olan bir aileden geldiğini belirten Buse Nur Yazar, Diyarbakır ve kulübüne böyle bir başarı kazandırdığı için mutlu olduğunu dile getirerek, "Bağlar Belediye Başkanımız Hüseyin Beyoğlu gençlere ve spora gösterdiği pozitif yaklaşımla önümüzü açıyor. Bu başarıyı da başkanımıza, kulübümüze ve Diyarbakır'a hediye ediyorum. Bundan sonra inşallah daha çok çalışarak büyük başarılar elde etmek istiyorum. Ailemin sporla özdeşen bir aile olması bana ilham kaynağı oldu" dedi. - DİYARBAKIR

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

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