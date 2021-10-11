Atiba futbolculuk kariyerinin sonuna geldi! İşte Beşiktaş efsanesinin kulüpteki yeni görevi

Beşiktaş'ın son 3 sezondur sözleşmesini her defasında bir senelik yenileyerek Atiba Hutchinson artık kariyerinin sonuna geldi. Gelecek sezon 39 yaşındaki futbolcu, siyah-beyazlı kulüpte yeni bir kariyerin başlangıcını yapacak.

TEKLİFE OLUMLU BAKMASI BEKLENİYOR

Skorer'in haberine göre; 39 yaşına girecek olan Atiba'nın önümüzdeki sezon teknik kadroda olması için teklif yapılacak. Yönetimin bu girişimine Kanadalı efsanenin de olumlu bakması bekleniyor.

TÜRKİYE'DEN AYRILMAYI DÜŞÜNMÜYOR

Hutchinson daha önce yaptığı açıklamada Beşiktaş 'ta teknik adamlık fikrine sıcak baktığını belirterek "Zamanı geldiğinde masaya oturup ciddi bir şekilde bunu konuşmayı ben de isterim" sözlerini kullanmıştı. Eşinin İstanbul'da uzun vadeli iş girişimlerinin ve çocuklarının İstanbul'a alışması sebebiyle Atiba'nın Türkiye'den ayrılmayı düşünmediği biliniyor. Yönetim, Sergen Yalçın'la da görüştükten sonra Atiba'nın yardımcı antrenörlüğü için girişimde bulunacak.

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