Altay Bayındır'ın yeni adresi belli oldu bile! Herkesi memnun eden anlaşma

Sarı-Lacivertliler'in kalecisi Altay Bayındır'ın sezon sonu yuvadan uçması bekleniyor. Suudi Prensi Selman'ın satın aldığı Newcastle, yeni yapılanma sürecinde. Altay Bayındır Newcastle'da transfer listesinde ancak yıldız isimlere mi yoksa genç yeteneklere mi yönelecekleri belirsiz. Fenerbahçe, Altay'ı devre arasında satmak istemiyor. Ajax bu kriteki çok önemsiyor.

INTER, CİMRİ YAKLAŞIYOR

Şampiyon takımı ekonomik sebepler nedeniyle dağıtan Inter'in, Fenerbahçe'nin başını döndürecek bir teklifle gelme ihtimali zayıf. Gençlere yatırım yapan ve inandığı isimlere yönelen Ajax, hem Fenerbahçe hem Altay için cazip gözüküyor.

20 MİLYON EURO

Hollanda basınında çıkan haberler de Fenerbahçe'nin şartlarına saygı duyan Ajax'ın, sezon sonuna söz almaya çalıştığı aktarıldı. Bu transfer için 20 milyon euro net, 3 milyon euro da bonusların olduğu bir teklif öne sürüldü. Altay'ın sezon sonunda Ajax yolcusu olma ihtimali bir hayli kuvvetli.

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