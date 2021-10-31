Alaves maçında fenalaşan Barcelona'nın yıldızı Agüero'ya kalp ritim bozukluğu teşhisi kondu - Haberler Spor
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Alaves maçında fenalaşan Barcelona'nın yıldızı Agüero'ya kalp ritim bozukluğu teşhisi kondu

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Barcelona'nın Alaves'le 1-1 berabere kaldığı maçta rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Sergio Agüero'nun son durumu belli oldu. Arjantinli yıldıza, yapılan kardiyoloji tetkiklerinin ardından kalp ritim bozukluğu teşhisi kondu. Rahatsızlığının netleşmesinin ardından golcü futbolcunun kariyeriyle ilgili büyük endişe duyduğu öğrenildi.

Barcelona'nın yıldızı Agüro, Alaves maçının 40. dakikasında göğsünde ağrı ve solunum güçlüğü çekerek kendini yere bırakmıştı. Hemen hastaneye kaldırılan golcü ismin rahatsızlığı yapılan tetkikler sonrası netleşti.

AGUERO FUTBOL HAYATIYLA İLGİLİ ENDİŞE DUYUYOR

Arjantinli golcüye kardiyoloji tetkiklerinin yapılmasının ardından kardiyak aritmi yani kalp ritmi bozukluğu teşhisi kondu. Agüero'nun rahatsızlığıyla ilgili daha detaylı incelemelerin de yapılacağı belirtildi. Öte yandan Agüero'nun bu rahatsızlık sonrası futbol hayatıyla ilgili endişe duyduğu ifade edildi.

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