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Abdülkadir Ömür, Fenerbahçe maçından sonra Avrupa'dan aldığı teklifi paylaştı

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Trabzonspor'un yıldızı Abdülkadir Ömür, Fenerbahçe maçından sonra gerçekleşen antrenmanda İngiltere'den ciddi bir teklif aldığını ancak sakatlıktan dolayı gidemediğini ifade etti. Ömür, "Sayın Başkanımız açıklamıştı. Çok ciddi teklif almıştık İngiltere'den. Kimsenin yaşamak istemediği iki tane talihsiz sakatlık oldu. Benim hayalim her zaman Avrupa'da Trabzonspor'u temsil etmek. Yavaş yavaş ritmimi buluyorum. İngiltere ya da İspanya hayalim var" dedi.

Bordo-Mavililer'in altyapısından yetişen Abdülkadir Ömür, Avrupa'ya gitme hayali olduğunu ve İngiltere'ye transferinin direkten döndüğünü açıkladı.

Abdülkadir Ömür, Fenerbahçe maçından sonra İngiltere'den aldığı teklifi paylaştı

"SAYIN BAŞKAN SÖYLEMİŞTİ"

Abdülkadir Ömür, "Sayın Başkanımız açıklamıştı. Çok ciddi teklif almıştık İngiltere'den. Kimsenin yaşamak istemediği iki tane talihsiz sakatlık oldu. Benim hayalim her zaman Avrupa'da Trabzonspor'u temsil etmek. İngiltere ya da İspanya hayalim var" ifadelerini kullandı.

Abdülkadir Ömür, Fenerbahçe maçından sonra Avrupa'dan aldığı teklifi paylaştı
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