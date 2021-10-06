A Milli Takım'da Halil Dervişoğlu'ndan Uğurcan Çakır'a füze! Başarılı kaleci kıpırdayamadı
Ay-Yıldızlı takımımızda Norveç hazırlıkları sürüyor. Şut antrenmanına Galatasaraylı Halil Dervişoğlu damgasını vurdu. 21 yaşındaki forvet oyuncusu, Uğurcan'ın durduğu köşeye adeta bir füze gönderdi. Başarılı kaleci sert şuta müdahale yapamadı. Bu anlar sosyal medyada çok paylaşıldı.
Kuntz yönetimindeki antrenmanlara direkt konuya girildi. Alman hoca, futbolculara pas ve şut çalışması yaptırıyor. Şut antrenmanlarında özellikle Galatasaray'ın forveti Halil Dervişoğlu damgasını vurdu.
KIPIRDAYAMADI BİLE
Halil'in çektiği sert şut, Uğurcan'ın tuttuğu köşeye gitti. Başarılı kaleci adeta yerinden kıpırdayamadı. Takım arkadaşları Halil'i tebrik etti.
SOSYAL MEDYADA DAMGA
Kenan Karaman'ın sakatlığı sonrası kadroya dahil edilen Halil, kalitesini antrenmanlarda ispatladı. Halil, Kuntz'tan forma bekliyor.
Haberler.com - Spor Haberleri