FIFA 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G grubu son maçında deplasmanda Karadağ'ı 2-1 mağlup ederek grubu ikinci sırada tamamlayan ve play-off hakkı kazanan A Milli Futbol Takımı, yurda döndü.

Karadağ'dan kalkan özel uçakla sabah saatlerine karşı İstanbul Havalimanı'na inen ay-yıldızlı futbolcular, burada teknik direktör Stefan Kuntz ve yardımcı antrenör Kenan Koçak ile tek tek vedalaşarak havalimanından ayrıldı.A Milliler, Katar'da düzenlenecek olan Dünya Kupası'na katılabilmek için Mart 2022'de play-off mücadelesi verecek.