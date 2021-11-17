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A Milli Futbol Takımı yurda döndü

Demirören Haber Ajansı / Kaan Ülker - Haberler | Spor

FIFA 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G grubu son maçında deplasmanda Karadağ'ı 2-1 mağlup ederek grubu ikinci sırada tamamlayan ve play-off hakkı kazanan A Milli Futbol Takımı, yurda döndü.

FIFA 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G grubu son maçında deplasmanda Karadağ'ı 2-1 mağlup ederek grubu ikinci sırada tamamlayan ve play-off hakkı kazanan A Milli Futbol Takımı, yurda döndü.

Karadağ'dan kalkan özel uçakla sabah saatlerine karşı İstanbul Havalimanı'na inen ay-yıldızlı futbolcular, burada teknik direktör Stefan Kuntz ve yardımcı antrenör Kenan Koçak ile tek tek vedalaşarak havalimanından ayrıldı.A Milliler, Katar'da düzenlenecek olan Dünya Kupası'na katılabilmek için Mart 2022'de play-off mücadelesi verecek.

A Milli Futbol Takımı yurda döndü

A Milli Futbol Takımı yurda döndü

A Milli Futbol Takımı yurda döndü

A Milli Takım, Dünya Kupası'na katılmak için play-off oynayacak

A Milli Takım, Dünya Kupası'na katılmak için play-off oynayacak

 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Karadağ'ı 2-1 yenen A Milli Futbol Takımı, G Grubu'nu ikinci sırada tamamlayarak play-off'larda mücadele hakkı elde...

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Karadağ'ı 2-1 yenen A Milli Futbol Takımı, G Grubu'nu ikinci sırada tamamlayarak play-off'larda mücadele hakkı elde...

 Karadağ'ı deplasmanda deviren A Milli Takım, 2022 Dünya Kupası Play-Off'larına katılmaya hak kazandı

Karadağ'ı deplasmanda deviren A Milli Takım, 2022 Dünya Kupası Play-Off'larına katılmaya hak kazandı

Demirören Haber Ajansı / Kaan Ülker - Spor Haberleri

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