Spartak Moskova, Luiz Adriano'nun Galatasaray'a Transfer Olacağı İddialarını Yalanladı

Spartak Moskova'nın Brezilyalı golcüsü Luiz Adriano'nun Galatasaray'a transfer olacağı iddia edilmişti. Rus kulübü bugün resmi internet sitesinden yaptığı açıklamayla 31 yaşındaki golcü futbolcunun Sarı Kırmızılı kulübe transfer olacağına yönelik iddiaları yalanladı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Spartak kulübü olarak Luiz Adriano'nun takımdan ayrılma ihtimalini yalanlıyoruz. Bugün Türk basını, Luiz Adriano'nun Galatasaray'a transfer olmak üzere olduğu ve hatta oyuncuyla anlaşıldığına yönelik birtakım haberler yayımlamıştır. Rus medyası da bu bilgiyi hızlı bir şekilde yaymıştır ancak bu haberlerin gerçeklikle bir alakası yoktur.

"SÖZLEŞMESİ SEZON SONUNDA BİTMİYOR"

Brezilyalı futbolcunun kulübümüzle olan sözleşmesinin sezon sonunda bitmeyeceğini ve kurallara göre bizden başka hiçbir takımın kendisiyle transfer görüşmesi yapamayacağını hatırlatmak isteriz. Galatasaray yönetimi Luiz Adriano'nun transferi için herhangi bir girişimde bulunmamıştır. Kulübümüz de hiç kimseyle transfer görüşmesi gerçekleştirmemiştir.

"TARAFTARLARIMIZ, BU TÜR DEDİKODULARA İTİBAR ETMESİN"

Ek olarak oyuncumuz daha önce yaptığı açıklamada takımın kendisi için bir aileye dönüştüğünü ve Moskova'da kendisini çok rahat hissettiğini söylemiştir. Taraftarlarımızdan bu tür dedikodulara itibar etmemelerini bir kez daha rica ediyoruz."