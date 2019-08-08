Sparta Prag-Trabzonspor maçı TRT Spor'da yayınlanacak

08.08.2019 15:13

Süper Lig'i geçen sezon 4. sırada bitiren Trabzonspor, bu sezon Avrupa Ligi'ne 3. eleme turundan başlayacak. Bordo-mavili takım, bu turda eşleştiği Sparta Prag ile ilk maçını yapacak.

MAÇ TRT SPOR'DA YAYINLANACAK

UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda temsilcimiz Trabzonspor deplasmanda karşılaşacağı Sparta Prag maçını yayınlayan kanal yoktu. Başkent Prag'daki Generali Arena'da TSİ 19.00'da başlayacak müsabakayı İspanyol hakem Jose Luis Munuera Montero yönetecek ve karşılaşma TRT Spor'dan naklen yayınlanacağı açıklandı.

Müsabaka, Sparta Prag'ın cezası nedeniyle seyircisiz oynanacak. Karşılaşmanın rövanşı, 15 Ağustos Perşembe günü Trabzon'da yapılacak ve play-off turuna yükselen ekip belli olacak.

Bu turu geçen takım, play-off etabında Universitatea Craiova (Romanya)-AEK (Yunanistan) eşleşmesinden üstün çıkacak ekiple karşı karşıya gelecek.