Sparta Prag-Trabzonspor maçı TRT Spor'da yayınlanacak

Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Çekya'nın Sparta Prag takımı ile bu akşam yapacağı maçı Türkiye'de yayınlayan kanal bulunmuyordu. Bugün yapılan bilgilendirme sonrasında karşılaşma TRT Spor'dan yayınlanacak.

08.08.2019 15:13
Sparta Prag-Trabzonspor maçı TRT Spor'da yayınlanacak

Süper Lig'i geçen sezon 4. sırada bitiren Trabzonspor, bu sezon Avrupa Ligi'ne 3. eleme turundan başlayacak. Bordo-mavili takım, bu turda eşleştiği Sparta Prag ile ilk maçını yapacak.

MAÇ TRT SPOR'DA YAYINLANACAK

UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda temsilcimiz Trabzonspor deplasmanda karşılaşacağı Sparta Prag maçını yayınlayan kanal yoktu. Başkent Prag'daki Generali Arena'da TSİ 19.00'da başlayacak müsabakayı İspanyol hakem Jose Luis Munuera Montero yönetecek ve karşılaşma TRT Spor'dan naklen yayınlanacağı açıklandı.

Müsabaka, Sparta Prag'ın cezası nedeniyle seyircisiz oynanacak. Karşılaşmanın rövanşı, 15 Ağustos Perşembe günü Trabzon'da yapılacak ve play-off turuna yükselen ekip belli olacak.

Bu turu geçen takım, play-off etabında Universitatea Craiova (Romanya)-AEK (Yunanistan) eşleşmesinden üstün çıkacak ekiple karşı karşıya gelecek.

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YORUMLAR (8)

  • DODO ATAŞEHİR:
    Aloo, feneri ges yi nasıl antepli ankaralı tutuyorsa Trabzonsporuda sakaryalı, izmirli, antalyalı, mardinli tutuyor. Hamsi ne alaka KUŞ. . . Kaplan maskotu olan takımla hamsiyi, nasıl özdeşleştiriyorsunuz eğitimsiz bilgisiz cahil cühale patavatsız gereksiz yaşamaya hakkı olmayan varlık.
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