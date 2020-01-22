Sosyal medyada fenomen olan Sivasspor taraftarı: Sabaha kadar bekledim

22.01.2020 15:10 | Son Güncelleme: 22.01.2020 15:10

anlattı. Yaşin, "15 yaşımdan beri simit işindeyim. Simit fırınında çalıştım, boyacılık yaptım, dağıtıcılık yaptım, kömür çektim. Alnımın teriyle çalıştım. Sonra Sivasspor'un peşine düştüm. Sivasspor'un Beşiktaş maçını izledim meydanda. Baktım kalabalık vardı, aralarına katıldım ve ben de sabaha kadar bekleyeceğimi söylemek istedim. Yönetime, Mecnun başkanıma teşekkür ediyorum. Başkanımla, futbolcularla ve hocalarımla görüşmek istiyorum" dedi."SABAHA KADAR UYUTMADILAR"Sivas'ın çocuğu olduğunu belirten Yaşin, "O videodan sonra çok fazla arayan oldu. Ankara, İzmir, Bursa gibi illerden çok arayan oldu. Sabaha kadar beni uyutmadılar" dedi.Demir Grup Sivasspor'un bu sene şampiyon olmasını çok istediğini belirten Yaşin, "Sivasspor çok iyi gidiyor. Rıza hocamız bu sene şampiyonluğu kazandıracak bize inşallah. Başkanımızla, takımımızla gurur duyuyoruz. Yeter ki bu sene Anadolu takımlarından bir şampiyon çıksın" diye konuştu.Şimdi kendisini gören herkesin durdurup birlikte fotoğraf çektirdiğini vurgulayan Yaşin, "Sivas halkına teşekkür ederim. O gün Beşiktaş galibiyetinden dolayı çok coşmuştuk. Sabah 06.30'a kadar bekledim. Sadece ben kaldım, sabaha kadar bekledim ve sözümü tuttum" ifadelerini kullandı.MERT HAKAN DA ONU TAKLİT ETTİÖte yandan Ahmet Yaşin'in ilgi çeken videodaki sözleri Demir Grup Sivassporlu futbolcuların da diline düştü. Takımın yıldız isimlerinden Mert Hakan Yandaş'ın da antrenman öncesinde Yaşin'in sözlerini tekrarladığı görüntüleri büyük ilgi çekti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -Fenomen olan görüntüleri-Mert Hakan Yandaş'ın kendisini taklit eden videosu-Simitçi Ahmet'in görüntüleri-Simit tezgahındaki görüntüleri-Gelip birlikte fotoğraf çektirenler-Sivasspor mağazasını ziyareti

-Konuşmaları

Kaynak: DHA

- Sivas