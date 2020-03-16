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Türkiye, Ekonomi, Güncel

"Koronavirüs salgını nedeniyle tüm iş yerleri kapanıyor" iddialarına yalanlama geldi

Koronavirüs salgınının Türkiye'ye sıçraması sonrası Sağlık Bakanlığı önlemlerini arttırırken, sosyal medyada yayılan bir belge infiale yol açtı. Söz konusu belgede bakanlığın tüm iş yerlerine faaliyetlerini sonlandırma çağrısı yaptığı ifadeleri yer aldı. Bakan Koca ise "Sosyal medyadan yayılan 'Gizli' belge gerçek dışıdır" dedi.

16.03.2020 11:38 | Son Güncelleme: 16.03.2020 12:24

Çin'in Vuhan kentinden dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını Türkiye'ye de sıçradı. Sıçramanın ardından yetkililer; yurt dışından gelenleri karantina altına almak, eğitime ara vermek, spor müsabakalarını seyircisiz oynatmak, eğlence mekanlarının faaliyetlerini askıya almak başta olmak üzere birçok noktada tedbir aldı.

Bu tedbirlerin ardından sosyal medyada yanlış bilgiler içeren bir belge dolaşıma sokuldu. Söz konusu belgede, Sağlık Bakanlığının tüm iş yerlerine genelge yollayarak faaliyetlerine son verme çağrısı yaptığı ifadeleri yer aldı.

"GEÇİCİ OLARAK KAPATILMASI GEREKMEKTEDİR"

Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü Dr. Semih Korkut adına düzenlenen sahte belgede, "20.03.2020 tarihinden itibaren; eczaneler ve hastaneler hariç olmak üzere, insanların toplu olarak bir araya gelebileceği spor salonları, yüzme havuzları ve bazı spor tesisleri, kulüpler, dernekler, galeriler, kütüphaneler, ibadethaneler, parklar, otobüs terminalleri, alışveriş merkezleri ile 3 kişiden fazla çalışanı bulunan işletmelerin geçici olarak kapatılması gerekmektedir" ifadelerine yer verildi.

Söz konusu sahte belge

İDDİALARA YALANLAMA GELDİ

Sosyal medyada çok sayıda paylaşım alan sahte belgeye yalanlama geldi. Cumhurbaşkanı Danışmanı İsmail Cesur, belgeyle ilgili gerekli işlemin başlatıldığını söyledi. Cesur, Twitter'dan yaptığı paylaşımda "Bu belge sahte, bu haber yalan. Kesinlikle itibar etmeyiniz. Hesabın kapatılması için Twitter nezdinde gerekli işlem başlatıldı, sizler de lütfen şikayet ediniz" ifadelerine yer verdi.

BAKAN KOCA DA YALANLADI

Konuyla ilgili bir diğer yalanlama da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan geldi. Koca, yaptığı paylaşımda "Sosyal medya ve Whatsapp'tan yayılan 'GİZLİ' belge GERÇEK DIŞIDIR. Panik yaratacağı bilinerek UYDURULMUŞTUR. Güven kaybına yol açarak, 82 milyonun zaafa düşmesini amaçlayanlar var. Hassasiyetinizle oynayanlar var. Şans tanımayın. DOĞRU HABER, RESMEN YAPILAN AÇIKLAMADIR" uyarısında bulundu.

KORONAVİRÜS SALGININDA SON DURUM

Kovid-19 salgını, dünya genelinde 6 bin 500'den fazla kişinin ölümüne sebep olurken enfekte sayısı 170 bine merdiven dayadı. Türkiye'de ilk vakaya 11 Mart günü rastlandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün gece yaptığı açıklamada Türkiye'de 12 yeni koronavirüs vakası tespit edildiğini belirterek, toplam vaka sayısının 18'e yükseldiğini ifade etti.

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'Koronavirüs salgını nedeniyle tüm iş yerleri kapanıyor' iddialarına yalanlama geldi

Haberin Videosu:

Sağlık Bakanlığı önlemlerini arttırırken, sosyal medya bu belgeyi konuşuyor! 'Koronavirüs salgını nedeniyle tüm iş yerleri kapanıyor'

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