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Sörloth'un babası, oğluna övgü yağdırdı: Yaptığı iş inanılmaz

Trabzonspor forması giyen Alexander Sörloth'un babası Goran Sörloth, "Trabzonspor harika bir takım. Etrafında her zaman onu bulmak için çabalayan takım arkadaşları var. Premier Lig'deki zor günlerden sonra, Türkiye'de yaptığı iş inanılmaz" dedi.

05.03.2020 21:36 | Son Güncelleme: 05.03.2020 21:45
Sörloth'un babası, oğluna övgü yağdırdı: Yaptığı iş inanılmaz

Trabzonspor'un sezon başında İngiliz ekibi 'den kiraladığı Alexander Sörloth, bordo-mavili takım ile başarılı bir sezon geçiriyor. Norveçli golcünün babası Goran Sörloth, Norveç basınına oğlu ve Trabzonspor ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Baba Sörloth Trabzonspor için, "Trabzonspor harika bir takım. Etrafında her zaman onu bulmak için çabalayan takım arkadaşları var. Birbirlerine bakıyor ve takım gibi oynuyorlar" dedi.

"ŞİMDİ YAPTIKLARI İNANILMAZ"

Baba Sörloth oğlu için "Zor zamanlar geçirdiği oldu ama bununla başa çıkmayı öğrendi. Premier Lig'deki zor günlerden sonra, 'de yaptığı iş inanılmaz" dedi. Alexander Sörloth, şu anda Süper Lig Gol Krallığı'nda zirvede yer alıyor. Norveçli golcü, bu sezon bordo-mavili forma ile çıktığı 23 Süper Lig maçında 19 gol ve 6 asist kaydetti.

Goran Sörloth

(Sporx)


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: Goran Sörloth oğluna övgü yağdırdı: Yaptığı iş inanılmaz
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