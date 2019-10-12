Son dakikalarda attığımız gol sırasında Burak Yılmaz'ın görüntüsü sosyal medyayı salladı

A Milli Takımımız, EURO 2020 Elemeleri H Grubu 7. maçında Ülker Stadı'nda Arnavutluk'u 1-0 mağlup etti. Son dakikalarda gelen golde Burak Yılmaz yürekleri ağıza getirdi.

12.10.2019 10:09
Son dakikalarda attığımız gol sırasında Burak Yılmaz'ın görüntüsü sosyal medyayı salladı

EURO 2020 Elemeleri H Grubu 7. maçında Türkiye, Arnavutluk'u Cenk Tosun golüyle mağlup ederek grupta liderliğini sürdürdü. Son dakikalarda gelen gol sonrası büyük bir sevinç yaşanırken, gol sırasında Burak Yılmaz ise futbolseverlerin yüreklerini ağza getirdi.

BURAK YILMAZ DOKUNSA GOL İPTAL OLACAKTI

Arnavutluk savunmasının yaptığı büyük hata sonrasında Cenk Tosun kafa vuruşunu yaptı ancak yanında bulunan Burak Yılmaz boş kaleye giden topa dokunsaydı pozisyon ofsayt olacak ve gol iptal edilecekti.

Yaşanan bu pozisyon sonrası sosyal medyada Burak Yılmaz için birçok mesaj atıldı. İşte atılan mesajlardan bazıları:

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