Son dakikalarda attığımız gol sırasında Burak Yılmaz'ın görüntüsü sosyal medyayı salladı

12.10.2019 10:09

EURO 2020 Elemeleri H Grubu 7. maçında Türkiye, Arnavutluk'u Cenk Tosun golüyle mağlup ederek grupta liderliğini sürdürdü. Son dakikalarda gelen gol sonrası büyük bir sevinç yaşanırken, gol sırasında Burak Yılmaz ise futbolseverlerin yüreklerini ağza getirdi.

BURAK YILMAZ DOKUNSA GOL İPTAL OLACAKTI

Arnavutluk savunmasının yaptığı büyük hata sonrasında Cenk Tosun kafa vuruşunu yaptı ancak yanında bulunan Burak Yılmaz boş kaleye giden topa dokunsaydı pozisyon ofsayt olacak ve gol iptal edilecekti.

Yaşanan bu pozisyon sonrası sosyal medyada Burak Yılmaz için birçok mesaj atıldı. İşte atılan mesajlardan bazıları: