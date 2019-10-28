Son dakikada gelen gol sonrası tribünler karıştı!

Medipol Başakşehir'in sahasında Trabzonspor ile 2-2 berabere kaldığı karşılaşmanın ardından her iki takımın taraftarları arasında arbede yaşandı.

28.10.2019 22:19

Süper Lig'in 9. haftasında Başakşehir, sahasında Trabzonspor ile 2-2 berabere kaldı. Karadeniz ekibinin son dakikada attığı ikinci golün ardından tribünler karıştı.

Turuncu-lacivertli taraftarların yer aldığı tribünlerde bulunan ve Trabzonspor'un attığı gole sevinen bordo-mavili futbolseverlere Başakşehirliler tepki gösterince arbede çıktı. Güvenlik güçleri araya girerek kavganın büyümesini engellemeye çalışsa da olaylar stat dışına taştı.

Kaynak: İHA

VİDEO: Son dakikada gelen gol sonrası tribünler karıştı!
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YORUMLAR (1)
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