Son dakika: Yurt dışı uçuşlarını tamamen durduran THY, yurt içinde yalnızca 14 şehre uçacak Son dakika: Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, koronavirüs tedbirleri kapsamında Türk Hava Yolları'nın sadece 14 büyükşehire sefer düzenleyeceğini açıkladı.

Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, THY'nin uçuş yapacağı şehirleri duyurdu. THY, koronavirüs nedeniyle sadece 14 iç hat uçuşlarını gerçekleştirecek. Tarifeler ilerleyen zamanda açıklanacak.

İşte uçuş yapılacak şehirler: İstanbul, Ankara, Samsun, Trabzon, Erzurum, Van, Diyarbakır, Malatya, Gaziantep, Kayseri, Konya, Adana, Antalya, İzmir.

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi

THY YALNIZCA 14 BÜYÜK ŞEHRE UÇACAK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında dün akşam açıkladığı yeni tedbirlerle birlikte yurt dışına yapılan tüm uçuşlar tamamen durduruldu. Yurt içi seyahatlere de kısıtlama getirilme kararının ardından THY'nin hangi şehirlere uçuş yapacağı merak ediliyordu. THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, kurumun yalnızca 14 büyük şehre uçuş gerçekleştireceğini duyurdu.

YENİ TEDBİR PAKETİ:

1-Şehirlerarası seyahatler valilik iznine bağlı olacak.

2-Kamuda olduğu gibi özel sektörde de minimum personelle, esnek çalışma sistemine geçilecek.

3-Toplu taşıma araçlarında seyrek oturma düzeni sağlanacak.

4-Piknik alanları haftasonları kapalı, haftaiçi toplu olarak durmak yasak olacak.

5-Askerlerimiz 14 gün karantina kuralına uygun olarak celp ve terhis edilecek.

6-Yurtdışı uçuşlar tamamen sona erdirildi.

7-Tüm illerde valiler tedbirleri takip edecek, gerekirse ilave tedbirler alınacak.