Son dakika: Yerli otomobilin tanıtım toplantısı ertelendi Son dakika: Türkiye'de ilk koronavirüs vakasının görülmesinin ardından Gemlik'te kurulacak yerli otomobil fabrikasının tanıtım toplantısı ertelendi.

Türkiye'de ilk koronavirüs vakasının görülmesinin ardından Bursa'nın Gemlik ilçesinde, yerli otomobilin fabrikasının kuruluşuna ilişkin çalışmalar kapsamında yarın düzenlenmesi planlanan tanıtım toplantısı ertelendi.

TOGG'DAN AÇIKLAMA GELDİ

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu AŞ'den (TOGG) yapılan açıklamada, TOGG'un 12 Mart'ta Gemlik'te düzenleyeceğini duyurduğu geniş katılımlı "Yeniliğe Yolculuk-Gemlik Buluşması"nı ileri bir tarihte yapmak üzere ertelemeye karar verdiği belirtildi. Açıklamada, yeni toplantı tarihi hakkında sonraki günlerde bilgilendirme yapılacağı bildirildi.

İLK ÜRETİM 2022 YILINDA

Gemlik'te kurulacak fabrikanın inşasının 2020'de bitmesi, ardından yerli otomobilin üretimine başlanması planlanıyor. Yerli otomobilin ilk serisinin üretiminin de 2022'de tamamlanması hedefleniyor. Yerli otomobil elektrikli motorla çalışacak. Otomobilin bu nedenle sessiz çalışması ve emisyon salmaması bekleniyor.

YERLİ OTO 27 ARALIK'TA TANITILDI

Yerli otomobilin tanıtımı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı törenle 27 Aralık 2019 tarihinde gerçekleştirildi. Tüm dünyada büyük ses getiren yerli otomobilin tanıtımı Gebze'deki TOGG merkezinde yapıldı.