Son Dakika: Yeni Ticaret Bakanı Mehmet Muş'tan ilk açıklama: İhracatın artması, refah seviyesinin yükselmesi için çalışacağız

Son dakika: Ruhsar Pekcan'ın yerine Ticaret Bakanlığı'na getirilen Mehmet Muş'tan ilk açıklama geldi. Muş, "İhracatın artması, refah seviyesinin yükselmesi için çalışacağız" dedi.

Dün gece yarısı Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Ticaret Bakanı değiştirildi. Ruhsar Pekcan'ın yerine AK Parti İstanbul Milletvekili Mehmet Muş, bakan olarak atandı. Böylece Muş'un milletvekilliği düştü.

İHRACAT VE REFAH SEVİYESİNE VURGU YAPTI

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, ilk açıklamasında ihracat ve refah seviyesine vurgu yaptı. Muş, ''Türkiye'nin ihracatının artırılması ve refah seviyesinin yükselmesi için elimizden gelen her şeyi yapmaya gayret edeceğiz. Tek amacımız var, 84 milyonun refahını yükseltmek." dedi.

AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI İKİYE AYRILDI

Ticaret Bakanlığı'ndaki değişikliğin yanındanAile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı' ve 'Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı' olarak ikiye ayrıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı görevine Derya Yanık, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na ise Vedat Bilgin atandı.