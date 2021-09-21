Son Dakika: Vodofone Park'ta inanılmaz geri dönüş! Beşiktaş 3 farklı öne geçtiği maçta Adana Demirspor'la 3-3 berabere kaldı
Son dakika: Süper Lig'in 6. haftasında Vodofone Park'ta inanılmaz geri dönüşe sahne oldu. Beşiktaş 3 farklı öne geçtiği maçta Adana Demirspor'la 3-3 berabere kaldı.
BEŞİKTAŞ (Haberler.com) - Süper Lig'in 6. haftası nefes kesen bir mücadeleye sahne oldu. Beşiktaş, Vodafone Park'ta 3-0 öne geçtiği karşılaşmada sahadan 3-3'lük beraberlikle ayrıldı.
TARİHİ GERİ DÖNÜŞ
Karşılaşmaya harika başlayan Beşiktaş, 20. dakikada Montero ve 43. dakikada Josef'in golüyle ilk yarıyı 2-0 önde kapattı. İkinci yarıya da golle başlayan siyah-beyazlılar 52. dakikada Rıdvan Yılmaz'la farkı 3'e çıkardı. Bu dakikadan itibaren risk alan Adana Demirspor 60. dakikada Vargas'la farkı 2'ye indirdi. 79. dakikada Mario Balotelli'nin ceza sahası dışından harika golüyle fark 1'e indi ve Adana ekibi beraberlik için iştahlandı. Mücadelenin 90+7. dakikasında Assombalonga skoru 3-3'getiren golü attı ve maç sona erdi. Bu sonucun ardından siyah-beyazlılar puanını 14'e yükseltti ve maç fazlasıyla liderliği korudu.