Son Dakika: Vebitcoin isimli Türk kripto para borsası faaliyetlerini durdurma kararı aldı

Son dakika: Thodex'in ardından Vebitcoin isimli Türk kripto para borsası iflasın eşiğinde olduğunu belirterek faaliyetlerini durdurma kararı aldığını açıkladı. Şirket yazılı olarak yaptığı açıklamada, "Yaşanan gelişmelerden dolayı işlemlerimizde beklenenden çok daha fazla bir yoğunluk meydana geldi. Tüm düzenlemeleri ve hak taleplerinizi gerçekleştirebilmek adına faaliyetlerimizi durdurma kararı aldık" ifadelerine yer verdi.