Son Dakika: Vebitcoin isimli Türk kripto para borsası faaliyetlerini durdurma kararı aldı
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Son Dakika: Vebitcoin isimli Türk kripto para borsası faaliyetlerini durdurma kararı aldı

Son Dakika: Vebitcoin isimli Türk kripto para borsası faaliyetlerini durdurma kararı aldı
Haberler.com / Servet Uzun - Haberler | Ekonomi

Son dakika: Thodex'in ardından Vebitcoin isimli Türk kripto para borsası iflasın eşiğinde olduğunu belirterek faaliyetlerini durdurma kararı aldığını açıkladı. Şirket yazılı olarak yaptığı açıklamada, "Yaşanan gelişmelerden dolayı işlemlerimizde beklenenden çok daha fazla bir yoğunluk meydana geldi. Tüm düzenlemeleri ve hak taleplerinizi gerçekleştirebilmek adına faaliyetlerimizi durdurma kararı aldık" ifadelerine yer verdi.

Türkiye, kripto para borsası Thodex skandalını şokunu daha atlatamamışken kapanmasının ardından Vebitcoin isimli Türk kripto para borsasından da kapanma kararı geldi.

"EN YAKINDA SÜREDE BİLGİLENDİRECEĞİZ"

Vebitcoin isimli Türk kripto para borsası iflasın eşiğinde olduğunu belirterek yaptığı yazılı açıklamada, "Son dönemde kripto para sektöründe yaşanan gelişmelerden dolayı işlemlerimizde beklenenden çok daha fazla bir yoğunluk meydana geldi. Bu durumun finansal alanda şirket olarak bizi çok zorlu bir sürece sürüklediğini üzülerek belirtmek isteriz. Tüm düzenlemeleri ve hak taleplerinizi gerçekleştirebilmek adına faaliyetlerimizi durdurma kararı aldık. Size en yakın sürede bilgilendirme sağlayacağız." ifadelerine yer verdi.

Son Dakika: Vebitcoin isimli Türk kripto para borsası faaliyetlerini durdurma kararı aldı

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Servet Uzun
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