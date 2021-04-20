Son Dakika: UEFA'ya bağlı 55 ülkeden Avrupa Süper Ligi'ne kınama

Son dakika: UEFA'ya bağlı 55 üye ülke federasyonu, yeni kurulan 'Avrupa Süper Ligi' kınayan bildiriyi oy birliği ile kabul etti.

UEFA'dan yapılan açıklamada, "55 üye ülke, sözde 'Avrupa Süper Ligi' şiddetle kınayan bir bildiri imzaladı" denildi.

"FUTBOL AÇGÖZLÜLÜK DEĞİLDİR"

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin konuyla ilgili, "Ne olursa olsun, futbol insanlara neşe ve duygu getirecek. Futbol açgözlülük değil, futbol tutkudur. Federasyonlarla ortak düşüncede hareket ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"55 FEDERASYON UEFA'NIN YANINDAYIZ"

Avrupa Süper Ligi'ne katılacak takımlar için gerekli kararları alabileceklerini ifade eden Özdemir, "Biz Türkiye olarak yekvücut UEFA'nın yanındayız, futbolun kaosa dönmesini istemiyoruz. Hiçbir Türk kulübü, Avrupa Süper Ligi'ne katılmayacak. Eğer bir takımımız söz konusu turnuvaya katılırsa biz de UEFA'nın cezalarını uygularız. Biz 55 federasyon olarak UEFA'nın yanındayız" diye konuştu.

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