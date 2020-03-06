Son dakika: Türkiye'nin göçmen politikası AB'yi harekete geçirdi: Daha fazla para vereceğiz

06.03.2020 11:18 | Son Güncelleme: 06.03.2020 11:25

İdlib'de Esed rejiminin düzenlediği saldırılar sonucunda 34 askerimiz şehit düştü. Kara haberin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de bir güvenlik komisyonu toplantısı gerçekleştirildi ve sınır kapılarının açılması kararı alındı. Türkiye, Avrupa'ya gitmek isteyen mültecilere engel olmama kararı alınca 130 binden fazla göçmen, Edirne üzerinden Yunanistan'a geçiş yaptı.

Türkiye'nin göçmen politikası Avrupa Birliği'ni (AB) de tedirgin etti. AB tarafından yapılan son açıklamada, "AB, Türkiye'ye daha fazla para vermek için görüşüyor ama mültecilerin baskı unsuru olarak kullanılması kabul edilemez" ifadelerine yer verildi.

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