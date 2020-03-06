Son dakika: Türkiye'nin göçmen politikası AB'yi harekete geçirdi: Daha fazla para vereceğiz
Son dakika: Türkiye'nin İdlib'de yaşanan gelişmelerin ardından Avrupa'ya gitmek isteyen mültecilere engel olmama kararı, Avrupa'da kriz yarattı. Avrupa Birliği konuyla ilgili olarak "Türkiye'ye daha fazla para vermek için görüşüyoruz ama mültecilerin baskı unsuru olarak kullanılması kabul edilemez" açıklamasını yaptı.
İdlib'de Esed rejiminin düzenlediği saldırılar sonucunda 34 askerimiz şehit düştü. Kara haberin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de bir güvenlik komisyonu toplantısı gerçekleştirildi ve sınır kapılarının açılması kararı alındı. Türkiye, Avrupa'ya gitmek isteyen mültecilere engel olmama kararı alınca 130 binden fazla göçmen, Edirne üzerinden Yunanistan'a geçiş yaptı.
Türkiye'nin göçmen politikası Avrupa Birliği'ni (AB) de tedirgin etti. AB tarafından yapılan son açıklamada, "AB, Türkiye'ye daha fazla para vermek için görüşüyor ama mültecilerin baskı unsuru olarak kullanılması kabul edilemez" ifadelerine yer verildi.
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