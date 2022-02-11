Son Dakika: Türkiye Kupası çeyrek final eşleşmeleri belli oldu! Trabzonspor ve Beşiktaş'a zor kura - Haberler
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Son Dakika: Türkiye Kupası çeyrek final eşleşmeleri belli oldu! Trabzonspor ve Beşiktaş'a zor kura

Haberler.com - Spor
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Son Dakika: Türkiye Kupası çeyrek final eşleşmeleri belli oldu! Trabzonspor ve Beşiktaş'a zor kura

Son dakika: Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final eşleşmeleri belli oldu. Trabzonspor Antalyaspor'la eşleşti, Beşiktaş da Kayserispor'la rakip oldu.

Ziraat Türkiye Kupası'nda kura çekiminin ardından çeyrek final ve yarı final eşleşmeleri belli oldu. Çeyrek finalde tek, yarı finalde ise çift maç usulü uygulanacak.

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final maçları tek maç üzerinden 1, 2 ve 3 Mart'ta oynanacak. Yarı final ilk maçları 19, 20 veya 21 Nisan, yarı final ikinci maçları ise 10, 11 veya 12 Mayıs tarihlerinde oynanacak.

Türkiye Kupası'nda sezon başında yapılan düzenleme gereği çift maç usulüne göre oynanacak yarı final müsabakalarında deplasman golü kuralı uygulanmayacak.

Ziraat Türkiye Kupası'nda Galatasaray ve Fenerbahçe yer almıyor. Dört büyüklerden Trabzonspor ve geçen sezonun şampiyonu Beşiktaş'ın iddiası devam ediyor.

Çeyrek final eşleşmeleri:

  • Trabzonspor - Antalyaspor
  • Sivasspor-Fatih Karagümrük
  • Aytemiz Alanyaspor-Gaziantep FK
  • Beşiktaş-Kayserispor

Haberler.com - Spor

Ziraat Türkiye Kupası, Trabzonspor, Beşiktaş, Spor, Haberler

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Yorumlar (2)

Mahmut Kara:

Hey allahım Antalya ve Kayseri zor rakip olduysa daha ne diyim size

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Erkan :

Evet baya zor rakiplerle eşleşmişler. Birisi son avrupa şampiyonlar ligi şampiyonu diğeride şampiyonlar ligi ikincisi. Yazık olmuş Beşiktaş ve Trabzonspora.

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