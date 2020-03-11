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1 Mayıs, Türkiye, Spor, Güncel

Son Dakika: Türkiye, koronavirüs sebebiyle 1 Mayıs tarihine kadar uluslararası spor organizasyonlarına sporcu göndermeyecek

Son dakika: Türkiye koronavirüs sebebiyle 1 Mayıs tarihine kadar uluslararası spor organizasyonlarına sporcu göndermeme kararı aldı. Öte yandan Türkiye'de düzenlenecek uluslararası spor organizasyonları 1 Mayıs'tan sonraki tarihe ertelendi.

11.03.2020 13:28 | Son Güncelleme: 11.03.2020 14:59
Son Dakika: Türkiye, koronavirüs sebebiyle 1 Mayıs tarihine kadar uluslararası spor organizasyonlarına sporcu göndermeyecek

Türkiye'de ilk koronavirüs vakasının görülmesinin ardından Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından önemli bir karara imza atıldı. Türkiye, koronavirüs sebebiyle 1 Mayıs tarihine kadar uluslararası spor organizasyonlarına sporcu göndermeme kararı aldı. Öte yandan Türkiye'de düzenlenecek uluslararası spor organizasyonları 1 Mayıs'tan sonraki tarihe ertelendi.

BAKAN SOSYAL MEDYADA DUYURDU

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Çin'de ortaya çıkan Yeni Koronavirüs salgını sonrası tedbiren 1 Mayıs 2020'ye kadar bazı uluslararası spor organizasyonlarına sporcu göndermemeye ve Türkiye'de düzenlenecek uluslararası spor organizasyonlarını, yine 1 Mayıs'tan sonraki bir tarihe ertelemeye karar verdik" ifadelerini kullandı.

Bakan Kasapoğlu'nun açıklamaları şu şekilde;

1 Mayıs'a kadar salgınla ilgili olumlu ya da olumsuz herhangi bir gelişme yaşanması durumunda, söz konusu tarihlerde güncelleme olabilecektir. Hiçbir müsabaka ya da hiçbir başarı, insan sağlığından daha değerli değildir.

"BAŞAKŞEHİR MAÇI KAPSAM DIŞINDA KALACAK"

Alınan tedbir kararında; yurt dışında gerçekleşecek olan voleybol ve basketbol müsabakaları ile 12 Mart Perşembe günü Başakşehir-Kopenhag arasında İstanbul'da oynanacak UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu karşılaşması kapsam dışında kalacak.

Bakanlığımıza bağlı yurtlar, gençlik merkezleri ve spor alanlarında doğru el yıkama, mekânların sık sık havalandırılması ve genel hijyen kurallarına dikkat edilmesi yönünde bilgilendirmeler yapıyoruz.

"TÜM TESİSLERİMİZDE DEZENFEKTE ÇALIŞMALARINI BAŞLATTIK"

Gençlik Merkezlerimiz ve Gençlik Kamplarımız gibi gençlerimizin yoğun bir şekilde kullandığı tüm tesislerimizde dezenfekte çalışmalarını başlattık.

Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen Gençlik ve Uzman Değişimleri, Gönüllülük Projeleri, Gençlik Merkezleri Değişimleri gibi yurt dışı hareketlilik projelerini de geliş-gidiş olarak çift yönlü tedbiren erteledik.

İptal edilen bütün organizasyonların ve müsabakaların listesini ayrıntılı olarak kamuoyuyla paylaşacağız. Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak gençlerimiz ve sporcularımız başta olmak üzere, bütün vatandaşlarımız için 7 gün 24 saat tetikte olmaya devam edeceğiz.

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Son Dakika: Türkiye, koronavirüs sebebiyle 1 Mayıs tarihine kadar uluslararası spor organizasyonlarına sporcu göndermeyecek

Haberin Videosu:

Türkiye koronavirüs sebebiyle 1 Mayıs tarihine kadar uluslararası spor organizasyonlarına sporcu göndermeyecek

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Haber Yorumları (4)
ASLI: HACI VE ÜMRE ZİYARETLERİDE DURDURULMALI.
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AHMET: Başakşehiri etkiliyor mu bu karar ? Eğer öyleyse içeride 4 atıp deplasmana gitmeyip hükmen 3-0 yenilsinler
Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
CEVAP: 19 Mayısı da bahanesi ile kutlatmazlar. Bahane arıyor baştaki godamanlar.
Cevap Yaz 7 1 Yayından Kaldır
SİİRTLİ: Ulan dingil sen devletten dahamı iyi biliyon bu durumları otur oturduğun yerde
1 Yayından Kaldır
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