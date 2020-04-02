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Recep Tayyip Erdoğan, Merkez Bankası, Ekonomi, Güncel

Son Dakika: Merkez Bankası, Milli Dayanışma Kampanyası'na 100 milyon lira bağış yaptı

Son dakika: Merkez Bankası, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" çağrısıyla başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na 100 milyon lira bağışladı.

02.04.2020 17:12 | Son Güncelleme: 02.04.2020 18:03
Son Dakika: Merkez Bankası, Milli Dayanışma Kampanyası'na 100 milyon lira bağış yaptı

Koronavirüsle mücadele kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na destek yağmaya devam ediyor. Kampanyaya son olarak Merkez Bankası rekor bir bağışla katıldı.

EN BÜYÜK BAĞIŞ OLDU

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Milli Bağış Kampanyası'na 100 milyon liralık bağış yaptı. Bu rakam kampanya kapsamında şu ana kadar yapılan en büyük bağış oldu. Daha önce kampanyaya en büyük bağışı 63 milyon lira Ziraat Finans Grubu yapmıştı.

Merkez Bankası'nın resmi Twitter hesabından yapılan açıklama şu ifadeler kullanıldı:

"Koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında Merkez Bankası olarak Milli Dayanışma Kampanyası'na 100 Milyon TL ile katılıyoruz."

Son Dakika: Merkez Bankası, Milli Dayanışma Kampanyası'na 100 milyon lira bağış yaptı
Son Dakika: Merkez Bankası, Milli Dayanışma Kampanyası'na 100 milyon lira bağış yaptı

Haberin Videosu:

Merkez Bankası, Milli Dayanışma Kampanyası'na 100 milyon lira bağış yaptı

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