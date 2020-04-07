Son Dakika: Tüm araçlar için egzoz emisyon ölçümü süresi ertelendi Son dakika: Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, tüm araçlar için egzoz emisyon ölçümü süresinin ertelendiğini duyurdu.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında 65 yaş üzeri ve kronik rahatsızlığı olanların sahip olduğu araçların egzoz emisyonlarının ölçümü geçen hafta ertelenmişti. Alınan yeni karar doğrultusunda, tüm araçların egzos emisyon ölçümü ertelendi. Konu hakkında bir açıklama yapan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Koronavirüs tedbirleri kapsamında, egzoz gazı emisyon ölçüm süresi dolan vatandaşlarımız 3 ay içerisinde ölçüm yaptıramamaları halinde, bu süre sonundan itibaren 45 gün içerisinde emisyon ölçümlerini yaptırabilecek." dedi. Ayrıntılar geliyor...