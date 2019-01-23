Tüketici Güven Endeksi Ocak'ta Azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan Tüketici Güven Endeksi, Ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 0,9 oranında azaldı; Aralık ayında 58,7 olan endeks Ocak ayında 58,2 oldu.

HANENİN MADDİ DURUM BEKLENTİSİ ENDEKSİ ARTTI

Gelecek 12 aylık döneme ilişkin hanenin maddi durum beklentisi endeksi Aralık ayında 75,3 iken, Ocak ayında yüzde 2,4 oranında artarak 77,1 oldu.

GENEL EKONOMİK DURUM BEKLENTİSİ ENDEKSİ ARTTI

Genel ekonomik durum beklentisi endeksi (gelecek 12 aylık döneme ilişkin) Aralık ayında 76 iken, Ocak ayında yüzde 0,6 oranında artarak 76,5 oldu.

İŞSİZ SAYISI BEKLENTİSİ ENDEKSİ YÜZDE 60,9 OLDU

İşsiz sayısı beklentisi endeksi (gelecek 12 aylık döneme ilişkin) Aralık ayında 60,91 iken Ocak ayında yüzde 0,1 oranında azalarak 60,86 oldu.

TASARRUF ETME İHTİMALİ ENDEKSİ YÜZDE 18,3 OLDU

Tasarruf etme ihtimali endeksi (gelecek 12 aylık döneme ilişkin) Aralık ayında 22,7 iken, Ocak ayında yüzde 19,2 oranında azalarak 18,3 oldu.