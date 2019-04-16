Son Dakika! Trump'la Görüşen Bakan Albayrak: Anlaşmaya Vardık

IMF-Dünya Bankası ve G-20 toplantıları için ABD'de bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sürpriz bir şekilde, ABD Başkanı Trump ile Beyaz Saray'da görüştü. Albayrak, görüşmenin, S-400 dahil tüm konularda olumlu geçtiğini söyledi ve "Cumhurbaşkanımızın bazı mesajları vardı, onları kendisine ilettik." dedi. Albayrak, "75 milyar dolarlık ticaret hacmi için anlaşmaya vardık" diye de ekledi.

ABD'de uluslararası finans piyasalarının etkili oyuncularıyla bir araya gelen Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Beyaz Saray temaslarında tarihi bir görüşmeye imza attı. Bu sürpriz görüşme Albayrak ile ABD Başkanı Donald Trump arasında yaşandı.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) bünyesindeki Türkiye-ABD İş Konseyi ve American Turkish Concil'ın (ATC) 37'nci yıllık ortak toplantısında yapacağı konuşma öncesinde Ritz Carlton Hotel'de gazetecilerle bir araya gelen Albayrak, temaslarla ilgili şunları söyledi:

75 MİLYAR DOLARLIK TİCARET

"Perşembe gününden itibaren toplantılarımız vardı. Pazartesi günü de iki tane programımız vardı. Bir tanesi Beyaz Saray'da muhataplarımızla… Hazine ve Ticaret Bakanlığıyla ilişkili muhataplarımızla görüşmemiz oldu. 20 milyar dolarlık ticaret hacminin 75 milyar dolara taşınmasıyla ilgiliydi."

ERDOĞAN'IN MESAJLARI İLETİLDİ

"Öncesinde dar çerçevede toplantı yapıldı, sonra ABD Başkanı bizi kabul etti. Cumhurbaşkanımızın bazı mesajları vardı, onları kendisine ilettik. Gayet pozitif, olumlu, yapıcı bir görüşme gerçekleşti."

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak

"POZİTİF BİR GERİ DÖNÜŞ ALDIK"

"Her ne kadar bakanlığımızla alakalı konuları görüşmek için gelmiş olsak da başvurumuza bağlı olarak sayın başkanla da temasımız oldu. Mesajlarımızı ilettik, kendilerinden gayet pozitif bir geri dönüş aldık, gerekli mesajları da Türkiye'ye dönünce sayın Cumhurbaşkanımıza ileteceğiz."

"OLUM VE YAPICI"

"Ben Hazine ve Maliye Bakanıyım. Gözlemimi ifade edebilirim. Benim başkan düzeyinde görüştüğümüz konularda aldığım intiba gayet olumlu, yapıcı…"

"TÜRKİYE'NİN STRATEJİK ÖNEMİNİ GÖSTERİYOR"

Albayrak, Trump'ın bakan düzeyinde bir isim olarak kendisiyle görüşmesinin nasıl yorumlanması gerektiğine yönelik bir soruyu da, "Görüşme, Türkiye'ye verilen önemi, Türkiye'nin stratejik önemini gösteren bir husus" şeklinde yanıt verdi.

ERDOĞAN-TRUMP GÖRÜŞMESİ

Türkiye - ABD ilişkilerine bakarken bunun göz önüne alınması gerektiğini vurgulayan Albayrak, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump'ın yakın zamanda bir görüşmesi olabileceğini de sözlerine ekledi.