Trabzonspor'u Saf Dışı Bırakan Ümraniyespor, Ziraat Türkiye Kupasında Yarı Finalde!
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçında Trabzonspor'u 3-1 mağlup eden Ümraniyespor, yarı finale yükseldi.
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçında Ümraniyespor, Trabzonspor'u Başakşehir Fatih Terim Stadında konuk etti. Spor Toto 1. Lig ekibi Ümraniyespor, Trabzonspor'u 3-1 mağlup etti ve Ziraat Türkiye Kupasında yarı finale yükselen ilk takım oldu.
ÜMRANİYE'NİN RAKİBİ YA KASIMPAŞA, YA DA AKHİSARSPOR
Ümraniyespor'a galibiyeti getiren golleri Leandrinho, Emircan ve Atabey Çiçek kaydederken, Trabzonspor'un tek golü Nwakaeme'den geldi. Kasımpaşa - Akhisarspor eşleşmesinin kazananı Ümraniyespor ile yarı finalde eşleşecek.
2002-2003 SEZONUNDAN SONRA İLK KEZ
2002-2003 sezonundan sonra Türkiye Kupası'nda ilk kez bir 2. lig takımı yarı finale çıktı.
YORUMLAR (34)
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bank asya takımına eleniyorlar siz bu kafaylanmı şampiyon olacaksnzCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Ümraniye bu turuda geçerse avrupayaaaaaCevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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YAZIKLAR OLSUN TRABZONSPORUN BU HALİ NEDİR HER YIL EZİYET HER YIL ÇİLE BELKİ KUPAYI ALIR DERKEN O DA YALAN OLDU BAŞKAN İSTİFA YÖNETİM İSTİFA BIRAKIN BU TAKIMIN YAKASINICevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Hamsiler. Üzerinizde Rize nin ahı var, iflah olmazsınız siz.Cevap Yaz 4 3 Yayından Kaldır
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hakem 9 dakka uzatma verdi belki ts gol atar diye rodagela bile şaşırdı 9 dakka uzatma olur diyeCevap Yaz 2 Yayından Kaldır