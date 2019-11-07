Son Dakika: Trabzonspor, Krasnodar'a 3-1 mağlup oldu!

07.11.2019 22:45 | Son Güncelleme: 07.11.2019 22:56

UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nun 4. haftasında Krasnodar'a konuk olan Trabzonspor, 9 oyuncusundan yoksun olarak geldiği Rusya deplasmanında genç futbolculardan oluşan bir kadro ile rakibinin karşısına çıktı. Fransız hakem Benoit Bastien'in yönettiği mücadelede bordo-mavili takım, rakibine 3-1 mağlup oldu.

TRABZONSPOR'UN TEK GOLÜ NWAKAEME'DEN GELDİ

Krasnodar'ın gollerini 27 ve 35. dakikalarda Manuel Fernandes ve 90+3. dakikada Ignatev kaydetti. Trabzonspor'un tek golü 90+5. dakikada Nwakaeme'den geldi. Bu sonuçla Krasnodar puanını 6'ya çıkardı. Trabzonspor ise 1 puanda kaldı. C Grubu'nun 5. haftasında Trabzonspor sahasında Getafe'yi konuk edecek. Krasnodar ise Basel ile karşılaşacak.

TARAFTARLAR TRABZONSPOR'U YALNIZ BIRAKMADI

Trabzonspor taraftarları, Krasnodar deplasmanında takımlarını yalnız bırakmadı. Ev sahibi takım taraftarları tribünleri doldurmazken, bir grup Trabzonspor taraftarı da takımlarına destek vermek için stattaki yerlerini aldı. Krasnodar yöneticileri tarafından karşılaşma öncesi Trabzonspor Kulübü Yönetim Kurulu üyelerine dostluk yemeği verildi. Bordo-mavili kulübü yemekte, asbaşkan Mehmet Yiğit Alp temsil etti.