Son dakika: Türkiye Kovid-19'la mücadele ederken Mart ayında ihracat %17,81 oranında azaldı
Son dakika: Türkiye, koronavirüs pandemisinin sıçradığı Mart ayında ihracatta büyük düşüş yaşadı. Ticaret Bakanlığı'nın verilerine göre bir önceki yılın Mart ayına göre ihracat %17,81 oranında azaldı.
02.04.2020 11:05 | Son Güncelleme: 02.04.2020 11:07
Ticaret Bakanlığı, Mart ayında ihracatın bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 17,81 oranında azaldığını, ithalatın ise yüzde 3,13 oranında arttığını belirtti.
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