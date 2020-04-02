Son dakika: Türkiye Kovid-19'la mücadele ederken Mart ayında ihracat %17,81 oranında azaldı Son dakika: Türkiye, koronavirüs pandemisinin sıçradığı Mart ayında ihracatta büyük düşüş yaşadı. Ticaret Bakanlığı'nın verilerine göre bir önceki yılın Mart ayına göre ihracat %17,81 oranında azaldı.

Ticaret Bakanlığı, Mart ayında ihracatın bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 17,81 oranında azaldığını, ithalatın ise yüzde 3,13 oranında arttığını belirtti. Ayrıntılar geliyor...