Son Dakika: Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer hakkında nitelikli dolandırıcılık suçundan soruşturma başlatıldı
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Son Dakika: Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer hakkında nitelikli dolandırıcılık suçundan soruşturma başlatıldı

Haberler.com / Mesut Şahin - Haberler | Ekonomi

Son dakika: İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, kripto para platformu Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer hakkında nitelikli dolandırıcılık suçundan soruşturma başlattı.

Türkiye'de 400 bin kullanıcısı olan yerli kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in dün akşam İstanbul Havalimanı'ndan yurt dışına kaçtığı ortaya çıktı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, 2 milyar dolarla Tayland'a gittiği öne sürülen Özer için harekete geçti. Özer hakkında nitelikli dolandırıcılık suçundan soruşturma başlatıldı.

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA

Başsavcılık açıklamasında, "Thodex adı verilen kripto para borsasında gerçekleşen ve çok sayıda vatandaşın mağduriyetine yol açtığı iddia edilen olaylarla ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturma başlatılmış olup, adı geçen sistem kapsamında gerçekleşip suç teşkil eden tüm eylemlerin tespiti ve failler hakkında yasal gereğine tevessül edilmesi amacıyla gereken araştırmalar titizlikle sürdürülmektedir" denildi.

CUMHURİYET TARİHİNİN EN BÜYÜK DOLANDIRICILIĞI

Thodex borsasının aylık 12 milyar dolarlık bir işlem hacmi olduğu söyleniyor. Bu rakamdan ortaya çıkılarak 2 milyar dolarlık vurgun yapıldığı belirtiliyor. Rakamlara göre bu olay Cumhuriyet tarihinin en büyük dolandırıcılığı olarak kayıtlara geçecek.

ÖNCE BAKIM ÇALIŞMASI DENİLDİ

THODEX kullanıcılarının para çekememesi ve hesaplarına müdahale edememesi üzerine 20 Nisan'da açıklama yaparak sitelerinin bakım çalışmasında olduğunu belirtmişti.

THODEX açıklamada, "Son zamanlarda borsamızda yaşanan çekim sorunları nedeniyle 20.04.2021 saat itibari ile planlı bakım çalışması yapılacak ve çalışma yaklaşık 6 saat sürecektir. Bakım çalışmamızın ardından, tüm sorunları gidermiş şekilde yeniden hizmetinizde olacağız" ifadelerine yer vermişti.

DAHA SONRA DEVİR SÜRECİ DENİLDİ

Sorunun çözülmemesi üzerine bir açıklama daha yapan THODEX şu ifadeleri kullandı:

"Değerli kullanıcılarımız, 2017 yılından beri sizlere kaliteli hizmet vermekte ve hizmet kalitemizin daha da artması adına gece gündüz çalışmaktayız. Kullanıcılarımızın memnuniyetini esas alarak, bu güne kadar ülkemizde bir çok yeniliğe imza attık ve Amerika Birleşik Devletlerinden aldığımız lisans ile global anlamda sektörde ilk lisanslı Türk Şirketi olduk.

Son 2 yıllık süreçte kripto varlıklara duyulan ilginin artması ve büyük aktörlerin; sektöre dahil olması ile birlikte, borsaların büyümesi ve yeni adımlar atması da kaçınılmaz hale gelmiştir. İsmini anlaşma süreci tamamlandığında duyuracağımız; dünya çapında bilinirliği olan banka ve fon şirketleri; uzun süredir şirketimize yatırım yapmak istemekte ve ortaklık teklifinde bulunmaktadır.

Sizlere daha iyi hizmet verebilmek adına gelen ortaklık teklifini olumlu değerlendirme kararı alınmıştır. Bu sürecin tamamlanabilmesi için işlemlerin durdurulup; devir sürecinin tamamlanması gerekmektedir. Süreç ise yaklaşık 4-5 iş günü sürecektir. Bu süre zarfında kullanıcılarımıza düzenli olarak bilgilendirme sağlanacaktır.

Bunun yanında internette yer alan olumsuz haberlerin gerçeği yansıtmadığı; şirketimizin faaliyetlerine daha güçlü olarak devam ettiği konuyla ilgili olarak kullanıcılarımızın varlıkları konusunda; endişeye kapılacak herhangi bir durum olmadığını bilgilerinize sunarız. Daha güçlü ortaklarla sizlere güvenli altyapımızla; hizmet vermeye devam etmek için çalışıyoruz. Saygılarımızla"

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Son Dakika: Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer hakkında nitelikli dolandırıcılık suçundan soruşturma başlatıldı
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mesut.sahin@haberler.com - Mesut Şahin
Mesut Şahin
mesut.sahin@haberler.com
Haber Yorumları (1)
MUSTAFA ÖZKAN: Diğer tosun yakalandı ya. Onun yanında yatar artık.
Cevap Yaz 13 Yayından Kaldır
500
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