Son Dakika: TFF seyirci tartışmasına son noktayı koydu: Galatasaray'a ceza verilmesi mümkün değildir - Haberler Spor
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Son Dakika: TFF seyirci tartışmasına son noktayı koydu: Galatasaray'a ceza verilmesi mümkün değildir

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Son dakika: TFF seyirci tartışmasına son noktayı koydu: Lokomotiv maçı bizim sorumluğumuzda değildir. TFF'nin Galatasaray'a ceza vermesi söz konusu olamaz.

Tff, Galatasaray-Lokomotiv maçının kendi organizasyonlarının olmadığını belirtip, sorumluluğun UEFA'da olduğunu vurguladı. Bu sebeple TFF'nin ceza yaptırım hakkına sahip olmadığı ifade edildi.

TFF'den yapılan açıklama şöyle:

"Söz konusu maç, UEFA'nın düzenlediği bir müsabaka olup tüm sorumluluk da UEFA'dadır. Türkiye Futbol Federasyonu'nun herhangi bir şekilde bu maça müdahil olması ve Galatasaray Spor Kulübü'ne ceza vermesi mümkün değildir."

Son Dakika: TFF seyirci tartışmasına son noktayı koydu: Galatasaray'a ceza verilmesi mümkün değildir

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 TFF: 'Galatasaray-Lokomotiv maçına seyirci alımında tüm sorumluluk UEFA'dadır. TFF'nin müdahil olması ve Galatasaray'a ceza vermesi mümkün değildir.'

TFF: "Galatasaray-Lokomotiv maçına seyirci alımında tüm sorumluluk UEFA'dadır. TFF'nin müdahil olması ve Galatasaray'a ceza vermesi mümkün değildir."
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Yorumlar (1)
ÇAĞLAR :İÇİNİZ GİDİYO TABİ ELİNİZDE OLSA EN AZ FENER MAÇINA KADAR (FENER MAÇI DAHİL) SEYİRCİSİZ OYNAMA. ASTRONOMİK PARA CEZASI HAVALARDA UÇUŞUR AMA ALLAHIN ADALETİ ŞAŞMAZ İŞTE
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