Son Dakika: TFF seyirci tartışmasına son noktayı koydu: Galatasaray'a ceza verilmesi mümkün değildir

Tff, Galatasaray-Lokomotiv maçının kendi organizasyonlarının olmadığını belirtip, sorumluluğun UEFA'da olduğunu vurguladı. Bu sebeple TFF'nin ceza yaptırım hakkına sahip olmadığı ifade edildi.

TFF'den yapılan açıklama şöyle:

"Söz konusu maç, UEFA'nın düzenlediği bir müsabaka olup tüm sorumluluk da UEFA'dadır. Türkiye Futbol Federasyonu'nun herhangi bir şekilde bu maça müdahil olması ve Galatasaray Spor Kulübü'ne ceza vermesi mümkün değildir."

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