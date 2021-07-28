Son Dakika: TFF Sağlık Kurulu, 5 maddelik stadyumlara seyirci giriş şartlarını açıkladı

Son dakika: TFF Sağlık Kurulu, 5 maddede stadyumlara seyirci giriş şartlarını belirledi. Buna göre, koronavirüs aşısı olmayan kişiler de stadyumlarda belli koşulları yerini getirmeleri halinde maç izleyebilecek. Konuya ilişkin TFF'nin yaptığı açıklamada, aşı olmayan ve koronavirüs geçirmemiş kişilerin müsabaka gününden 48 saat önce PCR testi yaptırmaları gerektiği belirtildi. Öte yandan koronavirüs geçirmiş fakat aşı olmamış kişilerin de HES onayıyla tribünlere girebileceği ifade edildi.

TFF Sağlık Kurulu, 5 maddede stadyumlara giriş şartını belirledi. TFF'den yapılan açıklamada, "TFF Yönetim Kurulu'nun 2021-2022 sezonunda oynanacak profesyonel müsabakalara stadyum kapasitelerinin %50'si oranında, localara ise tam kapasite ile seyirci alınmasına dair kararına istinaden TFF Sağlık Kurulu, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu ile yaptığı istişareler sonucunda Seyircilerin Stadyumlara Giriş Şartlarını belirledi." ifadelerine yer verildi.

HES'İN ONAY VERDİĞİ SEYİRCİLER STADYUMA GİREBİLECEK

TFF'nin duyurduğu, Süper Lig ve TFF 1. Lig'de seyircilerin stadyumlara alınabilmesi için uygulanacak 5 maddelik prosedür şöyle: