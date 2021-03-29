Son Dakika: TFF, Letonya ile oynayacağımız Dünya Kupası Elemeleri maçına seyirci alınması yönündeki kararından vazgeçti

Son dakika: Türkiye Futbol Federasyonu, dün aldığı kararla Türkiye-Letonya maçına Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nun yüzde 15 kapasitesi oranında seyirci alınacağını açıklamıştı. Bugün kararından vazgeçen TFF, yeni bir duyuru yaparak maça seyirci alınmayacağını açıkladı. Yapılan açıklamada, "A Milli Takımımızın 30 Mart Salı günü oynayacağı 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri maçına seyirci alınması uygun bulunmamıştır." ifadelerine yer verildi.

Türkiye Futbol Federasyonu, dün sürpriz bir kararla 2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde Letonya'yla oynayacağımız maça Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nun yüzde 15 kapasitesi oranında seyirci alınacağını açıklamıştı. TFF, bugün yeni bir açıklama yaparak bu karardan vazgeçildiğini duyurdu.

İŞTE TFF'NİN AÇIKLAMASI

"Dünyamızı ve ülkemizi etkisi altına alan Covid-19 pandemisinin seyri ile ilgili son gelişmeler üzerine TFF Sağlık Kurulu yeni bir değerlendirme yapmıştır. Yeni tedbirler ve önlemler alınması gerekebilecek bu dönemde, riskler oluşturacak uygulamalar yapılmaması ve seyircili maç oynanması gibi etkinliklerin düzenlenmemesi hususunda TFF Sağlık Kurulu görüş birliğine varmıştır. TFF Yönetim Kurulu ile paylaşılan bu görüş doğrultusunda, A Milli Takımımızın 30 Mart Salı günü oynayacağı 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri maçına seyirci alınması uygun bulunmamıştır. Kamuoyunun bilgilerine saygıyla duyurulur."