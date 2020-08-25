Son Dakika: Merkez Hakem Kurulu'nun yeni başkanı Serdar Tatlı oldu Son dakika: Türkiye Futbol Federasyonu, Zekeriya Alp'ten boşalan Merkez Hakem Kurulu'da başkanlık görevine eski hakem Serdar Tatlı'nın getirildiğini resmi siteden duyurdu.

Türkiye Futbol Federasyonu, bugün yaptığı toplantıda Merkez Hakem Kurulu'nun yeni başkanını ve üyelerini belirledi. Yapılan toplantı sonunda başkanlığa eski hakem Serdar Tatlı getirilirdi.

Tatlı'nın başkanlığındaki Merkez Hakem Kurulu'nun üyeleri ise, Metin Tokat, Erol Ersoy, Kadir Tozlu, Mahmut Çetiner, Mustafa Kamil Abitoğlu, Hikmet Özsüzoğlu, Ahmet Erdoğan ve Nedim Göklü'den oluşuyor.

14 YIL HAKEMLİK YAPTI

1966 yılında Şanlıurfa'da doğan Serdar Tatlı, 1992-2006 yılları boyunca 14 yıl 2. Lig, 1. Lig ve Süper Lig seviyesinde hakemlik yaptı.

ALP'İN YERİNE GELDİ

Geçtiğimiz günlerde eski Merkez Hakem Kurulu Başkanı Zekeriya Alp, Türkiye Futbol Federasyonu'na istifasını sunmuştu.