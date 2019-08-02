Temmuz'da ihracat yüzde 8,32 arttı

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle ile İzmir'de ihracat rakamlarını açıkladı. Yapılan açıklamaya göre, Temmuz ayında ihracat bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8,32 arttı. Pekcan, "Temmuz ayı ihracat rakamımız yüzde 8,32 artışla 15 milyar 958 milyon dolar olarak gerçekleşti." dedi.

Pekcan konu hakkında şu açıklamayı yaptı:

"İTHALATIMIZ YÜZDE 7,98 AZALDI"

"Hükümet olarak gerçekleştirdiğimiz icraatlarımız, ihracat ailemizin gayretleri ve çabaları sayesinde tüm küresel gelişmelere rağmen biz ihracatımızı artırmaya devam ediyoruz. Temmuz ayında ithalatımız yüzde 7,98 azalarak 19 milyar 288 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir.

"İHRACATIN İTHALATI KARŞILAMA ORANI YÜZDE 85,8 OLDU"

7 aylık süreçte ihracatımızın ithalatımızı karşılama oranı yüzde 85,8 oldu. Geçen sene 7 ayda bu oran yüzde 67,7'ydi. 7 aylık ihracatımız yüzde 3,07 oranında arttı. Tabi burada Ramazan Bayramı'nın etkisi var. 7 aylık ihracatımız 104,2 milyar dolarla yine en yüksek 7 aylık ihracat rakamına ulaşmıştır."