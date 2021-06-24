Son Dakika: Tahkim Kurulu, yabancı kuralına yapılan itirazı reddetti
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Son Dakika: Tahkim Kurulu, yabancı kuralına yapılan itirazı reddetti

Haberler.com / Abdullah Karlidag - Haberler | Spor

Son dakika: Tahkim Kurulu; Fenerbahçe, Galatasaray ve Kulüpler Birliği Vakfı'nın yabancı kuralı ile ilgili yaptığı itirazı reddetti. Böylece Süper Lig'in 2021-22 sezonunda kulüpler, 14 yabancı futbolcuyu tescil ettirebilecek ancak sahada en fazla 8'i yer alabilecek.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yabancı kuralı konusunda Süper Lig kulüplerine kötü haber. Tahkim Kurulu, Fenerbahçe, Galatasaray ve Kulüpler Birliği Vakfı'nın yabancı kuralı kuralı ile ilgili yaptığı itirazı reddetti.

YENİ YABANCI KURALINDA AYNI ANDA 8 YABANCI SAHADA OLABİLECEK

Süper Lig kulüpleri, 2021-2022 sezonunda en fazla 14 yabancı uyruklu futbolcuyu tescil ettirerek A takım listesi ile müsabaka isim listesinde bulundurabilecek. Bu futbolculardan en fazla 8 futbolcuya aynı anda sahada yer alabilecek. 2022/23 sezonunda ise toplam 12, sahada 7; 2023/24 sezonunda de toplam 10, sahada 6 yabancı oyuncu bulunabilecek.

KULÜPLER BİRLİĞİ İTİRAZ ETMİŞTİ

Fenerbahçe, Galatasaray ve Kulüpler Birliği, TFF'nin yabancı kuralı kararıyla ilgili olarak Tahkim Kurulu'na iptal başvurusu yapmıştı. Kulüpler Birliği'nden yapılan açıklamada, "Kulüpler Birliği Vakfı Yönetim Kurulu kararı ile Türkiye Futbol Federasyonu'nun yabancı oyuncu kuralı ile ilgili almış olduğu karara TFF Tahkim Kurulu nezdinde iptal başvurusu gerçekleştirilmiştir" ifadesi kullanılmıştı.

Son Dakika: Tahkim Kurulu, yabancı kuralına yapılan itirazı reddetti
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