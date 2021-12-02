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Son Dakika: Tahkim Kurulu, Fatih Terim'in 6 maçlık cezasını onadı

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Son dakika: Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, Fenerbahçe maçının ardından PFDK'ye sevk edilmiş ve 6 maç ceza almıştı. Galatasaray'ın cezanın indirilmesi için Tahkim Kurulu'na yaptığı itiraz reddedildi ve deneyimli hocanın 6 maçlık cezası onandı.

TFF Tahkim Kurulu, Galatasaray'ın teknik direktör Fatih Terim'e verilen 6 maçlık ceza için yaptığı itirazı reddetti ve kararı onadı.

REZAN EPÖZDEMİR'İN CEZASI KALDIRILDI

Tahkim Kurulu, Galatasaray Başkanı Burak Elmas'a verilen 30 bin TL para cezası kararını da onadı. Öte yandan Tahkim Kurul, yönetici Rezan Epözdemir'e verilen toplamda 3 ay 21 gün hak mahrumiyeti ve 125 bin TL para cezasına yapılan itirazı kabul etti ve cezayı kaldırdı.

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