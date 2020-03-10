Son Dakika: Suudi Arabistan'dan yeni petrol hamlesi! Günlük üretimi 12,3 milyon varile ulaşacak Son dakika: Suudi Arabistan'ın ulusal petrol şirketi Saudi Aramco, yaşanan petrol krizi sonrası üretim artışına gitme kararı aldı. Aramco, Nisan ayında maksimum kapasiteyle 300 bin varil/gün üzerinde petrol tedarik edecek ve günlük üretimi 12,3 milyon varile ulaşacak. Üretimin artmasıyla petrol fiyatlarının daha da düşmesi bekleniyor.

Suudi Arabistan devlet petrol şirketi Saudi Aramco, Rusya ile Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) arasında petrol konusunda işbirliğinin sona ermesinin ardından petrol arzını artıracağını duyurdu. Aramco CEO'su Emin Nasser, Nisan ayında maksimum kapasiteyle 300 bin varil/gün üzerinde petrol tedarik edeceklerini açıkladı. Böylece şirketin günlük üretimi 12,3 milyon varile ulaşacak. Üretimin artması nedeniyle petrol fiyatlarının daha da düşmesi bekleniyor.

RUSYA AYNI ŞEKİLDE YANIT VERMEYE HAZIRLANIYOR

Suudi Arabistan'ın üretim arzını artırmasına Rusya'nın yanıtı merak konusu olurken, Rus kamu petrol tekeli Rosneft, Suudi Arabistan'a aynı şekilde yanıt verip Nisan'da üretimi artırmayı planlıyor. Uzmanlar, Rosneft'in petrol üretimini bir haftada yaklaşık 300 bin varil/gün artırabileceğini belirtiyor.

RUSYA ÜRETİM KESİNTİSİNE YANAŞMADI, FİYATLAR ÇAKILDI

Cuma günü Avusturya'nın başkenti Viyana'da Suudi Arabistan liderliğindeki Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve Rusya önderliğindeki OPEC dışı bazı petrol üreticisi ülkeler 7 saatlik bir toplantı yaptı. Arabistan'ın ek üretim kesintisi teklifini Rusya toplantıda kabul etmedi. Söz konusu gelişme üzerine petrol fiyatları Sovyetler Birliği'nin dağıldığı yıl olan 1991'den bu yana en sert günlük düşüşünü yaşadı. Cuma gününe göre değer kaybı yüzde 30'u aşan brent petrolün varil fiyatı 45 dolardan 31 dolara indi. Bu gelişme üzerine Rusya'da bir kasa domatesle bir varil petrolün fiyatı eşitlenmişti.

RUSYA KESİNTİYE NEDEN YANAŞMADI?

Suudi Arabistan liderliğindeki OPEC'in petrol üretim miktarlarında ek kesinti yapma teklifine Moskova'nın yanaşmamasının en önemli nedeni olarak Rusya'nın küresel petrol piyasasındaki pazar payını ABD'li kaya petrolü üreticilerine kaybetme endişesi yer alıyor.

PETROL KRİZİNDEN EN ÇOK KİM ETKİLENECEK?

Petrol fiyatlarının son 4 yılın en düşük seviyesine gerilemesi en fazla Suudi Arabistan, Amerika ve Rusya ekonomisine zarar verecek. Petrol fiyatlarının düşük kalmaya devam etmesi durumunda, Rusya ve Suudi Arabistan'ın petrol gelirleri ve bütçelerinde milyarlarca dolar açık oluşacağı tahmin ediliyor.