Son Dakika: Süper Lig'in yayıncı kuruluşu belirlenemiyor! Perşembe günü bir toplantı daha yapılacak

Tff ve Kulüpler Birliği bugünkü toplantıda yeni yayıncı kuruluşu belirleyemedi. Verilen teklifler yeterli bulunmadı. Süper Lig TV'nin kurulma ihtimali gittikçe ağır basıyor.

PERŞEMBE GÜNÜ MASAYA OTURULACAK

Tüm paydaşlar perşembe günü tekrar TFF Riva Tesisleri'nde tekrar masaya oturacak. Son bir kez daha değerlendirme yapılacak.

KARAR PAZARTESİ AÇIKLANACAK

Alınan bilgilere göre yeni yayıncı kuruluş pazartesi günü kesinleşecek. Ancak yeni yayıncı kuruluşun daha erken açıklanma ihtimali de var.

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