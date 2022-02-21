Son Dakika: Süper Lig'in yayıncı kuruluşu belirlenemiyor! Perşembe günü bir toplantı daha yapılacak - Haberler

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Son Dakika: Süper Lig'in yayıncı kuruluşu belirlenemiyor! Perşembe günü bir toplantı daha yapılacak

Haberler.com - Spor
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Son dakika: Süper Lig yayın ihalesi için perşembe günü bir kez daha toplantı yapılacak. Kararın pazartesi günü açıklanması bekleniyor.

Tff ve Kulüpler Birliği bugünkü toplantıda yeni yayıncı kuruluşu belirleyemedi. Verilen teklifler yeterli bulunmadı. Süper Lig TV'nin kurulma ihtimali gittikçe ağır basıyor.

Son Dakika: Süper Lig'in yayıncı kuruluşu belirlenemiyor! Perşembe günü bir toplantı daha yapılacak

PERŞEMBE GÜNÜ MASAYA OTURULACAK

Tüm paydaşlar perşembe günü tekrar TFF Riva Tesisleri'nde tekrar masaya oturacak. Son bir kez daha değerlendirme yapılacak.

KARAR PAZARTESİ AÇIKLANACAK

Alınan bilgilere göre yeni yayıncı kuruluş pazartesi günü kesinleşecek. Ancak yeni yayıncı kuruluşun daha erken açıklanma ihtimali de var.

Haberler.com - Spor

Spor Toto Süper Lig, TFF, Spor, Haberler

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