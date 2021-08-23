Son Dakika: Steau Bükreş'in sahibi Gigi Becali: Morutan'ı bonuslarla birlikte 5,7 milyon euroya Galatasaray'a sattık

Son dakika: Steau Bükreş'in sahibi Gigi Becali, en sonunda Morutan'ı Galatasaray'a verdi. Becali, "Morutan'ı 5,7 milyon euroya Galatasaray'a sattım. Şimdi 4.2 milyon euro verecekler. Gruplara kalırlarsa 1,5 milyon euro daha ödeyecekler" dedi.