Son Dakika: Steau Bükreş'in sahibi Gigi Becali: Morutan'ı bonuslarla birlikte 5,7 milyon euroya Galatasaray'a sattık
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son Dakika: Steau Bükreş'in sahibi Gigi Becali: Morutan'ı bonuslarla birlikte 5,7 milyon euroya Galatasaray'a sattık

Haberler.com / Ömer Özarslan - Haberler | Spor

Son dakika: Steau Bükreş'in sahibi Gigi Becali, en sonunda Morutan'ı Galatasaray'a verdi. Becali, "Morutan'ı 5,7 milyon euroya Galatasaray'a sattım. Şimdi 4.2 milyon euro verecekler. Gruplara kalırlarsa 1,5 milyon euro daha ödeyecekler" dedi.

Galatasaray, Olimpiu Morutan transferinde mutlu sona ulaştı. Steau Bükreş'in sahibi Gigi Becali, iki kulübün anlaşmaya vardığını duyurdu.

Son Dakika: Steau Bükreş'in sahibi Gigi Becali: Morutan'ı bonuslarla birlikte 5,7 milyon euroya Galatasaray'a sattık.

BONUS VERECEKLER

Becali, Morutan'ı Galatasaray'a sattım. Bonservis 5.7 milyon euro. Şimdi 4.2 milyon euro ödeyecekler. UEFA'da gruplara kalırlarsa da 1.5 milyon euro ödeyecekler" diye konuştu.

Son Dakika: Steau Bükreş'in sahibi Gigi Becali: Morutan'ı bonuslarla birlikte 5,7 milyon euroya Galatasaray'a sattık
Varlığı da dert, yokluğu da! Galatasaray, Marcao'suz zor maç kazanıyor
Varlığı da dert, yokluğu da! Galatasaray, Marcao'suz zor maç kazanıyor
Zemini yetiştiremeyen Galatasaray, Avrupa maçını Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynayacak
Zemini yetiştiremeyen Galatasaray, Avrupa maçını Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynayacak
- Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Haberler.com
Haberler.com - Spor Haberleri
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Hamid Karzai Vladimir Putin Eşref Gani Ahmedzai Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sibel Can Ebru Şallı Davut Güloğlu Serenay Sarıkaya
Spor Marcao Muslera Ünal Karaman Kerem Aktürkoğlu Muhammed Gümüşkaya
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Son Dakika: Steau Bükreş'in sahibi Gigi Becali: Morutan'ı bonuslarla birlikte 5,7 milyon euroya Galatasaray'a sattık - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.8.2021 16:56:11. #1.14#

title