Son Dakika: Steau Bükreş'in sahibi Gigi Becali: Morutan'ı bonuslarla birlikte 5,7 milyon euroya Galatasaray'a sattık
Son dakika: Steau Bükreş'in sahibi Gigi Becali, en sonunda Morutan'ı Galatasaray'a verdi. Becali, "Morutan'ı 5,7 milyon euroya Galatasaray'a sattım. Şimdi 4.2 milyon euro verecekler. Gruplara kalırlarsa 1,5 milyon euro daha ödeyecekler" dedi.
Galatasaray, Olimpiu Morutan transferinde mutlu sona ulaştı. Steau Bükreş'in sahibi Gigi Becali, iki kulübün anlaşmaya vardığını duyurdu.
BONUS VERECEKLER
Becali, Morutan'ı Galatasaray'a sattım. Bonservis 5.7 milyon euro. Şimdi 4.2 milyon euro ödeyecekler. UEFA'da gruplara kalırlarsa da 1.5 milyon euro ödeyecekler" diye konuştu.