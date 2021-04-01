Son dakika spor: Karacabey Belediyespor - Mamak FK: 4-0
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Son dakika spor: Karacabey Belediyespor - Mamak FK: 4-0

Demirören Haber Ajansı / Yasin KESKİN - Haberler | Spor
Son dakika spor: Karacabey Belediyespor - Mamak FK: 4-0

Son dakika haberleri... STAT: M. Fehmi GerçekerHAKEMLER: Can Cengiz, Süleyman Yavaşoğlu, Selim ŞenözKARACABEY BELEDİYESPOR: Veysel - Hasan (Dk. 69 Taşkın), Sergen, İlyas, Arda (Dk. 69 Eren), Alper (Dk. 76 Abdullah), Gökhan (Dk. 89 Yusuf), Onur (Dk.

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STAT: M. Fehmi Gerçeker

HAKEMLER: Can Cengiz, Süleyman Yavaşoğlu, Selim Şenöz

KARACABEY BELEDİYESPOR: Veysel - Hasan (Dk. 69 Taşkın), Sergen, İlyas, Arda (Dk. 69 Eren), Alper (Dk. 76 Abdullah), Gökhan (Dk. 89 Yusuf), Onur (Dk. 69 Temel), Rasimcan, Berk, SadıkMAMAK FUTBOL KULÜBÜ: Erhan - Hüseyin, Halil, Mahmut, Enes (Dk. 83 Celal), Çağrı (Dk. 76 Yiğit), Hakan (Dk. 46 Mehmet Halil), Bünyamin, Berkehan, Alperen, Mehmet (Dk. 41 Canberk)GOLLER: Dk. 14 Sadık, Dk. 44 Berk (P), Dk .48 Alper, Dk. 57 Arda (Karacabey Belediyespor)SARI KARTLAR: Rasimcan (Karacabey Belediyespor) - Alper (Mamak FK)

Misli.com 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Karacabey Belediyespor, sahasında konuk ettiği Mamak Futbol Kulübü'nü 4-0 mağlup etti.

15'inci dakikada Sergen'in pasıyla ceza sahasında topla buluşan Hasan'ın vuruşunda top kaleci Erhan'da kaldı.24'üncü dakikada ceza sahasında topla buluşan Sadık topu filelere gönderdi: 1-0.42'nci dakikada Arda'ya ceza sahasında Halilcan tarafından yapılan faul sonrasında hakem penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı kullanan Berk topu ağlarla buluşturdu: 2-0.48'inci dakikada İlyas'ın kullandığı kornerde ceza sahası içinde Alper'in kafa vuruşu sonucunda top filelere gitti: 3-0.57'nci dakikada Sadık'ın vuruşunda kaleci Erhan'dan dönen topu Arda ağlara gönderdi: 4-0.78'inci dakikada Berk'in vuruşunda top defansa ardından direğe çarparak dışarı çıktı.82'nci dakikada Mahmut'un vuruşunda top kaleci Veysel'de kaldı.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve  Karacabey Belediyespor sahasında Mamak Futbol Kulübü'nü 4-0 mağlup etti.


- Karacabey
Son dakika spor: Karacabey Belediyespor - Mamak FK: 4-0
Son dakika spor: Karacabey Belediyespor - Mamak FK: 4-0
Son dakika spor: Karacabey Belediyespor - Mamak FK: 4-0
Son dakika spor: Karacabey Belediyespor - Mamak FK: 4-0
Son dakika spor: Karacabey Belediyespor - Mamak FK: 4-0
Son dakika spor: Karacabey Belediyespor - Mamak FK: 4-0
Son dakika spor: Karacabey Belediyespor - Mamak FK: 4-0
Son dakika spor: Karacabey Belediyespor - Mamak FK: 4-0
Son dakika spor: Karacabey Belediyespor - Mamak FK: 4-0
Son dakika spor: Karacabey Belediyespor - Mamak FK: 4-0
Son dakika spor: Karacabey Belediyespor - Mamak FK: 4-0
Son dakika spor: Karacabey Belediyespor - Mamak FK: 4-0

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yasin KESKİN

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