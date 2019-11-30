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Sivasspor, Kasımpaşa'yı 2-0 mağlup etti!

Süper Lig'in 13. haftasında Sivasspor, sahasında konuk ettiği Kasımpaşa'yı 2-0 mağlup etti ve liderliğini sürdürdü.

30.11.2019 16:56 | Son Güncelleme: 30.11.2019 17:04
Sivasspor, Kasımpaşa'yı 2-0 mağlup etti!

Lider Sivasspor, ligin 13. haftasında evinde 'yı ağırladı. 'ın yönettiği mücadeleyi ev sahibi ekip 2-0 kazandı. Sivasspor'a 3 puanı getiren golleri 10. dakikada Hakan Arslan ve 17. dakikada Yatabare kaydetti.

SİVASSSPOR PUANINI 27'YE ÇIKARDI

Bu sonuçla puanını 27'ye çıkaran Rıza Çalımbay'ın takımı haftayı lider kapatmayı garantiledi. Üst üste 3. mağlubiyetini alan Kasımpaşa ise 12 puanda kaldı.

KASIMPAŞA'DA AYTAÇ VE FERNANDES HAFTAYA YOK

Kasımpaşa'da sarı kart gören Aytaç Kara ve Fernandes, önümüzdeki hafta oynanacak olan Beşiktaş mücadelesinde forma giyemeyecek. Sivasspor haftaya Yeni Malatyaspor'a konuk olacak. Kasımpaşa ise Beşiktaş'ı konuk edecek.

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HABER YORUMLARI (4)

  • OBJEKTİF YORUMCU!!!:
    gerçekten de Anadolu takımları arasında en istikrarlısı maçları hep tat veriyor hemde yabancı sınırlaması olmayan ligimizde 6 tane TÜRK futbolcu oynatıyor . . yani sonuç olarak ligimizin kalitesini ve yerli oyuncuların değerini artırıyor TEBRİKLER YİĞİDOLAR
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